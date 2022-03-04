Кредитные каникулы и амнистия капиталов. Госдума в первом чтении приняла антикризисный пакет

Кабинет министров получит право самостоятельно принимать решения о дополнительной индексации пенсий и повышении доплат к ней, а также об изменении МРОТ и прожиточного минимума.
Законопроект дает возможность установить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на текущий год, а для IT-компаний — до конца 2024 года.
Субъекты малого предпринимательства и граждане могут до 30 сентября обратиться в банк-кредитор и воспользоваться правом на кредитные каникулы, даже если заемщики уже воспользовались этим инструментом во время пандемии коронавируса.
Законопроект разрешает оперативно пользоваться дополнительными нефтегазовыми доходами, станет возможным вложение средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги.
Поданные к документу поправки в случае принятия дадут регионам право превышать расходы и дефицит бюджета, которые установлены местными законами.
В рамках амнистии капиталов (это уже четвертый этап с момента появления в России такого инструмента) бизнес сможет декларировать наличные деньги, а понятие «ценные бумаг» в законе заменяется более общим определением «финансовые активы», это даст возможность легализовать производные финансовые инструменты, например фьючерсные контракты и опционы.