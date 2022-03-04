FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -6
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Кредитные каникулы и амнистия капиталов. Госдума в первом чтении приняла антикризисный пакет

Госдума РФ на заседании 4 марта в первом чтении приняла пакет мер для поддержания устойчивости экономики, который включает в себя кредитные каникулы, амнистию капиталов и возможность ввести мораторий на плановые проверки бизнеса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

5
Печать

Кабинет министров получит право самостоятельно принимать решения о дополнительной индексации пенсий и повышении доплат к ней, а также об изменении МРОТ и прожиточного минимума.

Законопроект дает возможность установить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на текущий год, а для IT-компаний — до конца 2024 года.

Субъекты малого предпринимательства и граждане могут до 30 сентября обратиться в банк-кредитор и воспользоваться правом на кредитные каникулы, даже если заемщики уже воспользовались этим инструментом во время пандемии коронавируса.

Законопроект разрешает оперативно пользоваться дополнительными нефтегазовыми доходами, станет возможным вложение средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги.

Поданные к документу поправки в случае принятия дадут регионам право превышать расходы и дефицит бюджета, которые установлены местными законами.

В рамках амнистии капиталов (это уже четвертый этап с момента появления в России такого инструмента) бизнес сможет декларировать наличные деньги, а понятие «ценные бумаг» в законе заменяется более общим определением «финансовые активы», это даст возможность легализовать производные финансовые инструменты, например фьючерсные контракты и опционы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Delon
Надо срочно повысить зп членам правительства и депутатам ГД.
TU104
Опять про людей забыли !
killbeachtrash
Кладя очки на стол...Наверное я живу в какой то другой реальности.Но судя потому , что на руководящих постах сидят люди без опыта работы в том чем они руководят...то потому так все и получается. Годами говорю - экономикой и производствами надо заниматься. Причем именно заниматься , а не имитировать этот процесс красивыми отчетами с бумажками и аплодисментами.И самое главное - лучше самая ужасная правда ( хотя бы можно стратегию решения проблемы выработать) чем сладкая ложь из за боязни , что "по попке накажут". Очки надел снова.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний