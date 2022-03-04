Кредитные каникулы и амнистия капиталов. Госдума в первом чтении приняла антикризисный пакет

Кабинет министров получит право самостоятельно принимать решения о дополнительной индексации пенсий и повышении доплат к ней, а также об изменении МРОТ и прожиточного минимума.



Законопроект дает возможность установить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на текущий год, а для IT-компаний — до конца 2024 года.



Субъекты малого предпринимательства и граждане могут до 30 сентября обратиться в банк-кредитор и воспользоваться правом на кредитные каникулы, даже если заемщики уже воспользовались этим инструментом во время пандемии коронавируса.

