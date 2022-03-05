Все десять легионеров баскетбольного «Зенита» покинули команду

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга остался без иностранных игроков. Как сообщил «Фонтанке» источник в Единой лиге ВТБ, все десять легионеров сине-бело-голубых покинули команду.

В их число вошли: Тайсон Картер, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Алекс Пойтресс, Коннер Фрэнкэмп, Джордан Мики, Шабазз Напьер (все из США), Артурас Гудайтис, Миндаугас Кузьминскас (оба из Литвы) и Матеуш Понитка (Польша).



«Статус трудовых взаимоотношений (покинувших команду игроков. — Прим. ред.) будет скорректирован с учетом дальнейшего формата проведения соревнований в обеих лигах», — заявили ранее в клубе.

