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Все десять легионеров баскетбольного «Зенита» покинули команду

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Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга остался без иностранных игроков. Как сообщил «Фонтанке» источник в Единой лиге ВТБ, все десять легионеров сине-бело-голубых покинули команду.

В их число вошли: Тайсон Картер, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Алекс Пойтресс, Коннер Фрэнкэмп, Джордан Мики, Шабазз Напьер (все из США), Артурас Гудайтис, Миндаугас Кузьминскас (оба из Литвы) и Матеуш Понитка (Польша).

«Статус трудовых взаимоотношений (покинувших команду игроков.Прим. ред.) будет скорректирован с учетом дальнейшего формата проведения соревнований в обеих лигах», — заявили ранее в клубе.

Ближайший матч «Зенита» пройдет в рамках Единой лиги ВТБ против «Пармы» 6 марта в Петербурге.

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Комментарии (7)

Gudd-Head
Вакансии открыты?)
ssr
Это должно было случится-хорошие ребята от 1,90 в манагеры уходят...
Runtime
Спасибо ребята! Вы были отличной командой, нам будет вас не хватать!(
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