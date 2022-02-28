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Баскетбольный «Зенит» остается без иностранных игроков до «нормализации мировой обстановки»

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Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» согласился отпустить иностранных игроков на родину из-за «сложной международной обстановки». Об этом 28 февраля сообщается на сайте команды.

На собрании с участием руководства клуба иностранные игроки попросили предоставить им возможность покинуть расположение клуба «в связи с возникающими в настоящее время сложностями в авиасообщении между странами и предписаниями государств для своих граждан покинуть территорию РФ».

«Это решение игроков не предусмотрено контрактными обязательствами, однако клуб относится с пониманием к этой ситуации. Статус трудовых взаимоотношений будет скорректирован с учетом дальнейшего формата проведения соревнований в обеих лигах. После нормализации мировой обстановки клуб ждёт возвращения игроков в Санкт-Петербург и присоединения к команде», — подчеркнули в «Зените».

Отметим, в главной баскетбольной команде Петербурга играют семеро граждан США, двое литовцев и один поляк. Все эти страны рекомендовали своим гражданам покинуть Россию.

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Комментарии (5)

zlopopik
Спорт - это когда им занимаются и взрослые, и дети, по всей стране. А не когда сумасшедшие деньги получает неграмотный зубоскальный иностранец.
zlopopik
Всех иностранных игроков, через которых выводились деньги на откаты чиновникам, - гнать в шею!
ДуремарСПб
Путин похоронил спорт в России на 50 лет вперёд.
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