Баскетбольный «Зенит» остается без иностранных игроков до «нормализации мировой обстановки»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» согласился отпустить иностранных игроков на родину из-за «сложной международной обстановки». Об этом 28 февраля сообщается на сайте команды.



На собрании с участием руководства клуба иностранные игроки попросили предоставить им возможность покинуть расположение клуба «в связи с возникающими в настоящее время сложностями в авиасообщении между странами и предписаниями государств для своих граждан покинуть территорию РФ».



«Это решение игроков не предусмотрено контрактными обязательствами, однако клуб относится с пониманием к этой ситуации. Статус трудовых взаимоотношений будет скорректирован с учетом дальнейшего формата проведения соревнований в обеих лигах. После нормализации мировой обстановки клуб ждёт возвращения игроков в Санкт-Петербург и присоединения к команде», — подчеркнули в «Зените».

