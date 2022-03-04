Редакция «Фонтанки» отключает комментарии к материалам, связанным со спецоперацией на Украине. Это решение принято из-за зашкаливающего уровня агрессивности полемики в этих дискуссиях.
Приносим извинения читателям.
«Фонтанка» отключает комментарии к материалам о событиях на Украине
Редакция «Фонтанки» отключает комментарии к материалам, связанным со спецоперацией на Украине. Это решение принято из-за зашкаливающего уровня агрессивности полемики в этих дискуссиях.
Приносим извинения читателям.
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