Петербуржец отсудил у предпринимательницы 220 тыс. руб. за упавший на машину забор

По словам истца, 10 сентября 2020 года он приехал на работу в фирму, арендовавшую у ИП Климентьевой помещение, и припарковал свой Mitsubishi Pajero у дома 15 по улице Михаила Дудина в Парголово, сообщает 3 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Около полудня он вернулся к машине и обнаружил, что на него упала секция бетонного забора. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, другой причины повреждений, полученных машиной, не установлено, и ответчик не доказал, что автомобиль был поврежден не забором.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел спор между автомобилистом, чью машину повредил упавший забор, и предпринимательницей, которая арендовала участок, где это произошло. Стоимость ремонта удалось отсудить.

Специалист оценил стоимость ремонта «Паджеро» в 209 560 рублей. Добиться добровольной компенсации ущерба от предпринимательницы не вышло, и мужчина обратился в суд, попросив взыскать стоимость ремонта, 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, а также 5405 рублей за уплату госпошлины, 6000 за расходы на оценку ущерба и 5000 рублей за оплату юридических услуг.

Представитель ответчицы против удовлетворения иска возражал, указывая на отсутствие вины предпринимательницы и оснований для моральной компенсации. Однако было установлено, что, по договору аренды, ответственность за соблюдение техники безопасности на земельном участке и незаконченном объекте строительства лежит на арендаторе, то есть на ответчице.

В итоге суд взыскал с ИП Климентьевой в пользу автомобилиста только компенсацию за ремонт автомобиля и расходов на пошлину и оценку ущерба. В общей сложности сумма составила 220 856 рублей.