«Газель» улеглась поперек съезда с проспекта Энгельса на КАД

Видео: «Питер | Читай Пиши Люби»

Перевернутый фургон собирает пробку при въезде на КАД на севере Петербурга утром 3 марта. Пока плотно стоит съезд.

На съезде с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД опрокинулась грузовая «Газель», сообщает очевидец в группе «Питер | Читай Пиши Люби». Машину развернуло практически поперек дороги, и она перегородила больше половины съезда, превратив его в «бутылочное горлышко».

На месте ДТП копится пробка, пишет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», стоит съезд с Энгельса и небольшой затор собрался на внутреннем кольце КАД перед местом аварии.