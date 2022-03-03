«Газель» улеглась поперек съезда с проспекта Энгельса на КАД

Видео: «Питер | Читай Пиши Люби»
Перевернутый фургон собирает пробку при въезде на КАД на севере Петербурга утром 3 марта. Пока плотно стоит съезд.
На съезде с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД опрокинулась грузовая «Газель», сообщает очевидец в группе «Питер | Читай Пиши Люби». Машину развернуло практически поперек дороги, и она перегородила больше половины съезда, превратив его в «бутылочное горлышко».
На месте ДТП копится пробка, пишет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», стоит съезд с Энгельса и небольшой затор собрался на внутреннем кольце КАД перед местом аварии.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пострадавших в ДТП нет. На место прибыл эвакуатор, перевернувшуюся «Газель» уберут в ближайшее время. (Новость дополнена в 12:03.)