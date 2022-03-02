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Петербуржцев отправят в прошлое России

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В кинотеатре «Англетер» 3 марта в 19:00 состоится премьера киноальманаха «Живые Мемории. 2 сезон». Это фильм-путешествие по России XIX-XX веков, которая оживет в личных воспоминаниях выдающихся деятелей страны.

Фото: angleterrecinema.ru/
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Киноальманах состоит из 10 серий, каждая из которых длится 7–13 минут. В них прозвучат личные мемуары писателей, композиторов, художников, членов царской семьи, общественных деятелей того времени.

В проекте приняли участие Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин и другие артисты. Они оживили воспоминания жены Фёдора Достоевского, дочери Льва Толстого, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина Павла Зайцева. Пианист Денис Мацуев озвучил отрывок из мемуаров Сергея Рахманинова. А музыкальным сопровождением этой серии стала ранняя Сюита d-moll (1891) Рахманинова в исполнении самого Мацуева.

«Живые Мемории» объединили в себе жанры моноспектакля, авторской анимации и документального сериала. Один из эпизодов киноальманаха посвящен последним дням Фёдора Достоевского в его доме в Кузнечном переулке. Партнёр этой серии — Литературно-мемориальный музей Достоевского.

На премьере выступят авторы, режиссеры и артисты «Живых Меморий».

12+

Мария Лащева

Фото: angleterrecinema.ru/

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Комментарии (1)

DanCitizen
Какой символичный заголовок, по моему всех россиян отправляют в прошлое
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