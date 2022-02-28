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Российские акции обвалились на Лондонской бирже

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Котировки акций российских компаний катастрофически падают на старте торгов на Лондонской бирже. Московская биржа пока закрыта. В России иностранцам продавать русские акции запрещено.

Торги начались с обрушения Сбербанка на 73%, Газпрома на 57%, Лукойла на 62%, "Тинькова" на 72%. Все остальные российсике бумаги торгоются примерно на том же уровне.

ЦБ РФ запретил нерезидентам продавать российские бумаги на российских биржах. Избавиться от них сейчас могут лишь те, кто покупал их не на Москвоской бирже, а в Лондоне и Нью-Йорке в виде депозитарных расписок.

Торги на Московской бирже откроются не ранее 15:00 понедельника.

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Комментарии (2)

Mikle776
какие мелочи по сравнению с геополитикой!
главное демилитаризация и денацификация Украины! - так нам главный говорил!
SNOW
"российсике бумаги торгоются" "на Москвоской бирже", Фъ, у вас уже китайцы тексты пишут?
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