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В «Царское село» передали конфискованные оружие, книги и украшения

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Музей-заповедник «Царское село» получил в коллекцию 90 предметов. Об этом рассказали «Фонтанке» 24 февраля, в день подписания акта передачи, в ГМЗ «Царское село». Это вещи XIX–XX веков, изъятые правоохранителями в ходе пресечения различных правонарушений и признанные культурными ценностями.

В музей передали оружие, печатные издания, предметы декоративно-прикладного искусства. Среди них французская керосиновая лампа в виде фарфорового сосуда, украшенного цветочной росписью конца XIX — начала XX века, посеребренное настольное украшение в виде цапли, держащей змею в вытянутом вверх клюве конца XIX века, пехотная офицерская сабля образца 1861 года и грелка с золочением 1890–1910 годов.

Особую ценность, говорят в музее, представляет издание 1892 года энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона из 84 полутомов. Такое же издание раньше принадлежало Царскосельской императорской библиотеке, но было утрачено во время Великой Отечественной войны. Теперь словарь и другие книги выставят в личных комнатах семьи Николая II в Александровском дворце.

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Это далеко не первый случай, когда музею передают конфискованные предметы. В 2019-м в «Царское село» поступили оружие и награды времен Первой мировой, их разместили в экспозиции музея в Ратной палате, которая посвящена этому периоду отечественной истории.

Всего за 2021 год в девять федеральных музеев Северо-Запада Минкультуры России передало 439 предметов, имеющих культурную ценность: иконы, предметы религиозных культов, часы, мебель, оружие, предметы нумизматики, книги, декоративно-прикладные изделия.

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Комментарии (1)

Mai
Цапле и лампе место не в музее, а на барахолке
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