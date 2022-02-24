В «Царское село» передали конфискованные оружие, книги и украшения

Музей-заповедник «Царское село» получил в коллекцию 90 предметов. Об этом рассказали «Фонтанке» 24 февраля, в день подписания акта передачи, в ГМЗ «Царское село». Это вещи XIX–XX веков, изъятые правоохранителями в ходе пресечения различных правонарушений и признанные культурными ценностями.



В музей передали оружие, печатные издания, предметы декоративно-прикладного искусства. Среди них французская керосиновая лампа в виде фарфорового сосуда, украшенного цветочной росписью конца XIX — начала XX века, посеребренное настольное украшение в виде цапли, держащей змею в вытянутом вверх клюве конца XIX века, пехотная офицерская сабля образца 1861 года и грелка с золочением 1890–1910 годов.