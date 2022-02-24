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Два грузовика столкнулись на КАД, собрав «хвост» на 4 км

Авария с участием грузовых машин затрудняет движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 24 февраля. Машины занимают две полосы.

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Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 11:45 в дорожное управление поступила информация о ДТП на 38-м километре внешнего кольца КАД, перед развязкой с Шафировским проспектом. Там столкнулись два попутных грузовика. Пострадавших в аварии нет. Побитые машины занимают вторую и третью полосы, движение затруднено.

В группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург», уточняют, что столкновение произошло на мосту через Охту. На фото видно шаланду Scania с поврежденной спереди кабиной.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце растянулся уже более чем на 4 километра.

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Фото: «Экстренный вызов Санкт-Петербург»

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