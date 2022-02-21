Российские олимпийцы вылетели из Пекина с 4-часовым опозданием из-за багажа

Самолет с российскими спортсменами с серьезной задержкой вылетел из Пекина в Москву.
Как сообщает 21 февраля РИА Новости, вместо запланированных 6:40 по московскому времени рейс отправился спустя четыре часа. Задержка произошла из-за большого количества багажа. На борту находятся российские лыжники, биатлонисты, фигуристы, хоккеисты, а также журналисты.
Планируется, что самолет приземлится в аэропорту Шереметьево после 19:00 по московскому времени.
Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Российская команда выиграла 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему количеству наград национальная сборная стала второй вслед за Норвегией (37). По золотым медалям — девятой.
Подробнее о том, что происходило в последний день Олимпиады, читайте в материале «Фонтанки».