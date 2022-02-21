FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российские олимпийцы вылетели из Пекина с 4-часовым опозданием из-за багажа

5
Печать

Самолет с российскими спортсменами с серьезной задержкой вылетел из Пекина в Москву.

Как сообщает 21 февраля РИА Новости, вместо запланированных 6:40 по московскому времени рейс отправился спустя четыре часа. Задержка произошла из-за большого количества багажа. На борту находятся российские лыжники, биатлонисты, фигуристы, хоккеисты, а также журналисты.

ПоделитьсяПоделиться

Планируется, что самолет приземлится в аэропорту Шереметьево после 19:00 по московскому времени.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Российская команда выиграла 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему количеству наград национальная сборная стала второй вслед за Норвегией (37). По золотым медалям — девятой.

Подробнее о том, что происходило в последний день Олимпиады, читайте в материале «Фонтанки».

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry/

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

RMN
Да просто вылетели... отовсюду... без опозданий
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний