Последний день Олимпиады. Финские хоккеисты радуются голышом, но настоящую красоту показывают наши фигуристы

Не повторили

Сборная России по хоккею не смогла повторить результат Пхенчхана-2018, уступив в финале Финляндии со счетом 2:1. Обидно, но это самый закономерный результат. Оставшись без Овечкина, Малкина, Кучерова и Василевского из-за решения НХЛ не отпускать своих игроков в Пекин, тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Жамновым почему-то решил, что без них национальная команда не умеет в яркую атакующую игру. Еще на подготовительной стадии отказались от нескольких креативных нападающих: Антона Бурдасова, обладающего одним из лучших бросков в КХЛ, и Андрея Кузьменко, ставшего лучшим снайпером на сборах команды перед Олимпиадой. Ставку сделали на оборону, надежность и физику.



Это больше напоминало стиль финской сборной. Ирония заключается в том, что в 2019-м после поражения от Финляндии со счетом 0:1 в полуфинале чемпионата мира, занимавший тогда пост главного тренера сборной Илья Воробьев заявил: российская команда никогда не будет играть в подобной манере. Однако именно так спустя три года она и провела пекинскую Олимпиаду.

На групповом этапе россияне обыграли Швейцарию (1:0), Данию (2:0) и уступили Чехии (5:6) — единственная игра, которая выделяется из общего потока. В четвертьфинале плей-офф вновь обыграли Данию (3:1), в полуфинале одолели Швецию (2:1). В финале расчет был, похоже, сделан на те же принципы: забить одну-две шайбы и не пропустить. Но вряд ли кто-то умеет играть в такой хоккей лучше, чем сама Финляндия. Даже на последних минутах игры на льду чаще появлялись работяги Чибисов, Плотников и Воронков, а не лучшее звено команды Гусев-Ткачёв-Грицюк.

Тут можно вспомнить финал Олимпиады в Пхенчхане, где Россия тоже проигрывала на исходе третьего периода и именно действия креативных игроков спасли ситуацию. Тогда, четыре года назад, Гусев сравнял счет и перевел встречу в овертайм, где с его передачи победный бросок нанес Капризов. Но сейчас у тренерского штаба было другое видение игры, которое не сработало. Хотя о каком видении игры можно говорить, если за весь третий период российские хоккеисты нанесли всего три броска по воротам соперника. Теперь Финляндия заслуженно празднует первые в своей истории золотые медали олимпийского хоккейного турнира. Смущает только визуальная составляющая.

Жуйте

После матча было сказано много слов. Капитан Вадим Шипачев говорил, что опустошен, Жамнов — что впереди чемпионат мира, где нужно доказывать, что Россия — это элита мирового хоккея (да, тренерский штаб остается). Президент ФХР Третьяк повторял свою любимую историю о миллионе катков Финляндии. Но лучше всех выступил нападающий Антон Слепышев, набравший 3 очка (2+1) за весь турнир, который даже не вышел к журналистам. Все, что накипело, он высказал через свой инстаграм. К сожалению, мы можем привести только отредактированную версию его поста. Более яркий оригинал легко найти в интернете.

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему!!! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!! Все хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир, и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» — написал Слепышев.

Выводы делайте сами.

Не смогли на бис



В последний день Олимпиады медальные надежды россиян были связаны еще с женским лыжным марафоном. Здесь стартовала в том числе Наталья Непряева, взявшая в Пекине золото, серебро и бронзу. Но она почти сразу сошла с дистанции.

«Изначально мы планировали, что Наталья Непряева будет стартовать в марафоне. Но что-то с самого начала пошло не так. Она разминалась достаточно активно, но что-то пошло не так, и она после первого круга сошла. Поговорить с ней не успели, она уже уехала. Скорее всего, есть какая-то веская причина. Условия сегодня для всех были одинаковые, хотя был сильный шквалистый ветер, порывы были жестче, чем у парней. Трудно сказать, почему жюри сегодня не приняли какое-то решение, не было даже обсуждения», — объяснял потом журналистам тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

В итоге лучшая из россиянок Татьяна Сорина стала лишь пятой, хотя большую часть дистанции шла третьей. А победила королева женских лыж норвежка Тереза Йохауг. Для нее это золото стало третьим в Пекине. Также она выиграла в скиатлоне и индивидуальной гонке на 10 км. Норвежка повторила достижение финки Марьи Лиисы Кирвесниеми, взявшей три личных золота на Олимпиаде-1984 в Сараево.

Помнишь, как на старте Олимпиады парень запутался во флаге на награждении? Йохауг продолжила эту традицию 😅 pic.twitter.com/LLpGvpC1Tn — Матч ТВ (@MatchTV) February 20, 2022

«Моя длинная карьера идет к завершению. Для меня это последние Игры, и суметь взять три золота было мечтой. Сегодня эта мечта сбылась, поэтому нахлынули чувства», — призналась Йохауг после финиша.

На десерт

На заключительный день Олимпиады организаторы оставили показательные выступления фигуристов.

Серебряная медалистка среди одиночниц Александра Трусова блистала в костюме Чудо-женщины.

Чудо-Трусова, вызывающая джинна 😍😍😍



Саша выдала восхитительное шоу на фигурном гала-концерте. Посмотри, как она захватывала сердечки зрителей ❤ pic.twitter.com/4Bx7jdDepm — Матч ТВ (@MatchTV) February 20, 2022

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова никого не оставила равнодушным выступлением в образе ангела под Ave Maria.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Olympycs

Серебряные призеры в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов исполнили трогательный номер под саундтрек из фильма «Титаник».

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Olympycs

Бронзовые призёры в парном катании петербуржцы Анастасия Мишина и Александр Галлямов устроили настоящий скетч на льду на тему встречи студентки-отличницы с рокером.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Olympycs

Еще ничего не закончено

Вечером на главном стадионе в Пекине «Птичье гнездо» состоялась церемония закрытия Олимпиады. Все прошло так же скромно и скоротечно, как и на открытии 4 февраля. Знаменосцем российской команды заслуженно стал лыжник Александр Большунов, выигравший три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

И на весь мир прозвучит великий Чайковский в честь не менее великого Большунова#Beijing2022 pic.twitter.com/pzzlEox53n — Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 20, 2022

Олимпийский флаг передали представителям Милана и Кортине-д'Ампеццо — городам, которые примут зимнюю Олимпиаду-2026. Финальную речь произнес президент МОК Томас Бах:

«За последние 16 дней мы восхищались вашими выступлениями, каждый из вас старался достичь личной вершины. Мы глубоко тронуты тем, как вы подбадривали соперников, вдохновляя их показывать свои лучшие качества.

Вы не просто уважали другого, поддерживали друг друга, обнимали друг друга, несмотря на конфликты между странами. Вы преодолели все границы, показав, что в олимпийском сообществе все равны, вне зависимости от того, как мы выглядим, откуда пришли и во что верим.

Объединяющая нас на Олимпиаде сила побеждает все попытки разделять нас. Вы даете миру шанс. Пусть политических лидеров во всем мире вдохновит ваш пример солидарности и миролюбия.

Мы хотим разделить олимпийский дух со всеми спортсменами, которым пандемия помешала воплотить мечту в жизнь, наша душа разрывается, потому что вы не с нами. Но вы всегда будете принадлежать к олимпийскому сообществу».

