«На свадьбах в Москве мощнее делают». Кого разочаровала церемония открытия Олимпиады в Пекине

Церемония проходила в Пекинском национальном стадионе также известном как «Птичье гнездо». Эта же арена принимала летние Игры в 2008 году. Трибуны были заполнены больше, чем на половину. Сами спортсмены из-за опасений заболеть и остаться без стартов не сильно рвались в «гнездо». Плюс сами китайские организаторы, кажется, явно поскромничали. Даже зажжение олимпийского огня на стадионе, из которого принято делать шоу, прошло как-то слишком незаметно.
Делегация сборной России составила около 80 человек. Многие отечественные спортсмены решили пропустить церемонию. Например, президент лыжной федерации России Елена Вяльбе вообще пообещала отправить домой каждого, кто примет участие в этом сомнительном мероприятии.
Одним из тех, кто не испугался заразиться, оказался петербургский шорт-трекист Даниил Ейбог. В своем инстаграме он показал атмосферу в команде перед заходом на стадион.
А вот у конькобежки Ольги Фаткулиной и хоккеиста Вадима Шипачева не было другого выбора: им предстояло нести флаг.
В ожидании спортсменов в чаше стадионов началась церемония.
#Beijing2022— Nian (@Nian1006ZZZ) February 4, 2022
So beautiful and amazing🥰 pic.twitter.com/FMHpJITCec
Особенно впечатлило появление ледяных олимпийских колец.
#Beijing2022#Olympics #TogetherForASharedFuture#OpeningCeremony pic.twitter.com/2GsghYzepo— 可爱的贩卖 (@Keaidefanmai) February 4, 2022
Также представили символ Игр-2022 — панду Бин Дунь Дунь
今晚的开幕式很梦幻哦，张导依然杠杠的！#Beijing2022 pic.twitter.com/dOvLN0av6a— 逍遥子 (@Xiaoyaozi007) February 4, 2022
Вскоре внутрь запустили первых олимпийцев. На трибунах их лично приветствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Был здесь и Владимир Путин, но в объективах телекамер он долго не появлялся. Скучающего президента показал телеканал CNN.
По решению арбитражного спортивного суда (CAS) от декабря 2020 года президенту РФ и другим представителям правительства России запрещено присутствовать на подобных международных спортивных событиях в качестве члена делегации. Путина спасло лишь личное приглашение председателя КНР.
По решению того же суда российским спортсменам вновь пришлось пройтись по стадиону под флагом Олимпийского комитета России и под аббревиатурой ROC вместо RUS.
Спортсмены ROC на церемонии открытия Игр #Beijing2022 💪🏻— Олимпийские игры (@Olympia_da) February 4, 2022
Удачи, ребята!#Olympics pic.twitter.com/a3G5996BN4
В прошлые годы на церемониях открытия зрителей своим обнаженным намасленным торсом впечатлял Пита Тауфатофуа из Тонги. В Пекине его заменил скелетонист из Американского Самоа Натан Крамптон.
Podziwiam!😀🥶#Beijing2022 #Pekin2022 #NaszPekin pic.twitter.com/hYZzPmwwLr— Nostalgic Karo 🌙 (@nostalgic_karo) February 4, 2022
Головным убором поразил горнолыжник Восточного Тимора.
Well so far #timorleste has won the hat game #openingceremony #Beijing2022 pic.twitter.com/WwAbSjnDzP— Myles Ryan (@StrictlyMyles) February 4, 2022
Кому-то просто было очень весело.
this guy understood the assignment dhhdjdkdkdk #Beijing2022 pic.twitter.com/fCkevw3NsZ— yun (@wangyeberr) February 4, 2022
Удаленно принял участие в церемонии вратарь хоккейной сборной Чехии Шимон Грубец
После парада олимпийцев церемония устремилась к кульминации. Моментами это было действительно красиво
Chinese kids singing the Olympic Anthem in Greek. Now, that’s impressive. @Beijing2022 #OpeningCeremony pic.twitter.com/QkPc0xTrk2— Stratos Safioleas (@stratosathens) February 4, 2022
Imagine— East 5 Blues 💙 (@garyfoskett) February 4, 2022
John Lennon #WinterOlympics2022#BeijingWinterOlympics #OpeningCeremony
"Together for a shared future"#GivePeaceAChance #China pic.twitter.com/w4gItGCaoA
Но все проходило в спешке. И если Томас Бах по своей привычке в длинной речи призывал политиков к миру, то председатель КНР был лаконичен и просто объявил Игры открытыми. Но главным разочарованием для многих стало традиционное зажжение олимпийского огня на стадионе. Факел просто поставили в центр гигантской снежинки. С общих планов телекамер пламя почти было не разглядеть.
O caldeirão dos Jogos Olímpicos de Inverno de #Beijing2022 se acende! pic.twitter.com/GXchxGXzHX— Yang Wanming (@WanmingYang) February 4, 2022
Что это было, мало кто поня.
Olympic Flame 2022#olympics #Beijing2022 pic.twitter.com/G4WbUe7YUz— Jerome Brochard 🇫🇷🇵🇱 (@jerome_mgmt) February 4, 2022
Me looking at the #Beijing2022 Olympic cauldron during the #OpeningCeremony : pic.twitter.com/thBKnvUmpZ— Jeff (@jeffrickdan) February 4, 2022
Flame be like #Beijing2022— ⭕️🐏 Chloe 🧡 (@ItsCloeMoe) February 4, 2022
(Snowflake do be pretty though) pic.twitter.com/Z7qwyU0AF0
Финальный салют тоже устроил далеко не всех.
Faster, Higher, Stronger - Together! #Beijing2022WinterOlympics #Beijing2022 pic.twitter.com/XldtMx7x81— Zhang Heqing张和清 (@zhang_heqing) February 4, 2022
«Чего-то салют подкачал. У нас на свадьбах в Москве мощнее делают», — написал в своем телеграм-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Читайте на «Фонтанке» о том, в каких непростых условиях с учетом коронавирусных ограничений спортсменам предстоит соревноваться, а также от кого из российских спортсменов ждать медалей.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»