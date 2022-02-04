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«На свадьбах в Москве мощнее делают». Кого разочаровала церемония открытия Олимпиады в Пекине

В Пекине на трибуне стадиона «Птичье гнездо» состоялась официальная церемония открытия 24-х зимних Олимпийских игр. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает и показывает самые яркие и смешные моменты торжественного события.

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Фото: Скриншот youtube.com/Telesport
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Церемония проходила в Пекинском национальном стадионе также известном как «Птичье гнездо». Эта же арена принимала летние Игры в 2008 году. Трибуны были заполнены больше, чем на половину. Сами спортсмены из-за опасений заболеть и остаться без стартов не сильно рвались в «гнездо». Плюс сами китайские организаторы, кажется, явно поскромничали. Даже зажжение олимпийского огня на стадионе, из которого принято делать шоу, прошло как-то слишком незаметно.

Делегация сборной России составила около 80 человек. Многие отечественные спортсмены решили пропустить церемонию. Например, президент лыжной федерации России Елена Вяльбе вообще пообещала отправить домой каждого, кто примет участие в этом сомнительном мероприятии.

Одним из тех, кто не испугался заразиться, оказался петербургский шорт-трекист Даниил Ейбог. В своем инстаграме он показал атмосферу в команде перед заходом на стадион.

А вот у конькобежки Ольги Фаткулиной и хоккеиста Вадима Шипачева не было другого выбора: им предстояло нести флаг.

В ожидании спортсменов в чаше стадионов началась церемония.

Особенно впечатлило появление ледяных олимпийских колец.

Также представили символ Игр-2022 — панду Бин Дунь Дунь

Вскоре внутрь запустили первых олимпийцев. На трибунах их лично приветствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Был здесь и Владимир Путин, но в объективах телекамер он долго не появлялся. Скучающего президента показал телеканал CNN.

Фото: Скриншот трансляции CNN
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По решению арбитражного спортивного суда (CAS) от декабря 2020 года президенту РФ и другим представителям правительства России запрещено присутствовать на подобных международных спортивных событиях в качестве члена делегации. Путина спасло лишь личное приглашение председателя КНР.

По решению того же суда российским спортсменам вновь пришлось пройтись по стадиону под флагом Олимпийского комитета России и под аббревиатурой ROC вместо RUS.

В прошлые годы на церемониях открытия зрителей своим обнаженным намасленным торсом впечатлял Пита Тауфатофуа из Тонги. В Пекине его заменил скелетонист из Американского Самоа Натан Крамптон.

Головным убором поразил горнолыжник Восточного Тимора.

Кому-то просто было очень весело.

Удаленно принял участие в церемонии вратарь хоккейной сборной Чехии Шимон Грубец

После парада олимпийцев церемония устремилась к кульминации. Моментами это было действительно красиво

Но все проходило в спешке. И если Томас Бах по своей привычке в длинной речи призывал политиков к миру, то председатель КНР был лаконичен и просто объявил Игры открытыми. Но главным разочарованием для многих стало традиционное зажжение олимпийского огня на стадионе. Факел просто поставили в центр гигантской снежинки. С общих планов телекамер пламя почти было не разглядеть.

Что это было, мало кто поня.

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Финальный салют тоже устроил далеко не всех.

«Чего-то салют подкачал. У нас на свадьбах в Москве мощнее делают», — написал в своем телеграм-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Читайте на «Фонтанке» о том, в каких непростых условиях с учетом коронавирусных ограничений спортсменам предстоит соревноваться, а также от кого из российских спортсменов ждать медалей.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Скриншот youtube.com/Telesport
Фото: Скриншот трансляции CNN

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
Китайцы - молодцы, остальное - шлак.
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