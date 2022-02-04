«На свадьбах в Москве мощнее делают». Кого разочаровала церемония открытия Олимпиады в Пекине

Фото: Скриншот youtube.com/Telesport Поделиться Поделиться







Церемония проходила в Пекинском национальном стадионе также известном как «Птичье гнездо». Эта же арена принимала летние Игры в 2008 году. Трибуны были заполнены больше, чем на половину. Сами спортсмены из-за опасений заболеть и остаться без стартов не сильно рвались в «гнездо». Плюс сами китайские организаторы, кажется, явно поскромничали. Даже зажжение олимпийского огня на стадионе, из которого принято делать шоу, прошло как-то слишком незаметно.

Делегация сборной России составила около 80 человек. Многие отечественные спортсмены решили пропустить церемонию. Например, президент лыжной федерации России Елена Вяльбе вообще пообещала отправить домой каждого, кто примет участие в этом сомнительном мероприятии.



Одним из тех, кто не испугался заразиться, оказался петербургский шорт-трекист Даниил Ейбог. В своем инстаграме он показал атмосферу в команде перед заходом на стадион.



А вот у конькобежки Ольги Фаткулиной и хоккеиста Вадима Шипачева не было другого выбора: им предстояло нести флаг.



В ожидании спортсменов в чаше стадионов началась церемония.



Особенно впечатлило появление ледяных олимпийских колец.



Также представили символ Игр-2022 — панду Бин Дунь Дунь



Вскоре внутрь запустили первых олимпийцев. На трибунах их лично приветствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Был здесь и Владимир Путин, но в объективах телекамер он долго не появлялся. Скучающего президента показал телеканал CNN.



Фото: Скриншот трансляции CNN Поделиться Поделиться







По решению арбитражного спортивного суда (CAS) от декабря 2020 года президенту РФ и другим представителям правительства России запрещено присутствовать на подобных международных спортивных событиях в качестве члена делегации. Путина спасло лишь личное приглашение председателя КНР.



По решению того же суда российским спортсменам вновь пришлось пройтись по стадиону под флагом Олимпийского комитета России и под аббревиатурой ROC вместо RUS.



В прошлые годы на церемониях открытия зрителей своим обнаженным намасленным торсом впечатлял Пита Тауфатофуа из Тонги. В Пекине его заменил скелетонист из Американского Самоа Натан Крамптон.



Головным убором поразил горнолыжник Восточного Тимора.



Кому-то просто было очень весело.



Удаленно принял участие в церемонии вратарь хоккейной сборной Чехии Шимон Грубец



После парада олимпийцев церемония устремилась к кульминации. Моментами это было действительно красиво



Но все проходило в спешке. И если Томас Бах по своей привычке в длинной речи призывал политиков к миру, то председатель КНР был лаконичен и просто объявил Игры открытыми. Но главным разочарованием для многих стало традиционное зажжение олимпийского огня на стадионе. Факел просто поставили в центр гигантской снежинки. С общих планов телекамер пламя почти было не разглядеть.



O caldeirão dos Jogos Olímpicos de Inverno de #Beijing2022 se acende! pic.twitter.com/GXchxGXzHX — Yang Wanming (@WanmingYang) February 4, 2022

Что это было, мало кто поня.



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Финальный салют тоже устроил далеко не всех.



«Чего-то салют подкачал. У нас на свадьбах в Москве мощнее делают», — написал в своем телеграм-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Читайте на «Фонтанке» о том, в каких непростых условиях с учетом коронавирусных ограничений спортсменам предстоит соревноваться, а также от кого из российских спортсменов ждать медалей.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

