От кого России ждать медалей на Олимпиаде в Пекине и где за ними следить

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Прогнозы в спорте всегда были делом неблагодарным, но одно можно сказать почти наверняка: хуже чем в Пхёнчхане в 2018 году выступить российским спортсменам будет трудно. Тогда отечественная сборная завоевала всего 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград, что позволило ей занять 13-е место в неофициальном общекомандном медальном зачёте. И это худший результат за всю историю выступлений сборной России на зимних Играх. Сейчас есть все основания надеяться на более впечатляющие цифры.

Какие прогнозы



Традиционно самые точные прогнозы дает компания Gracenote, которая специализируется на обработке данных и статистике. Ее специалисты анализируют результаты турниров за прошедшие четыре года. На основе этих данных они предсказали российской команде третье место с 30 медалями (10 золотых, 12 серебряных, 8 бронзовых). Первой в их прогнозе стала Норвегия с 44 наградами (21, 13, 10), второй — Германия с 30-ю (11, 11, 8).



📈 - The FINAL #VirtualMedalTable for #Beijing2022



🇳🇴Norway to top the medal table with a record 44 medals



🇳🇴Norway to also win most #WinterOlympics gold medals ever



🇩🇪Germany and ROC in a close battle for third most medals



Much more here: https://t.co/Hp5STPYN6Q pic.twitter.com/HEPyUoU9Dj — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 2, 2022

Олимпийский комитет России также спрогнозировал 30 медалей разного достоинства.

За кем следить

Одним из самых успешных видов спорта для сборной ОКР (Олимпийского комитета России) должно стать фигурное катание. У женщин призовой пьедестал могут полностью занять отечественные спортсменки — Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Минимум еще на одну награду высшей пробы российские фигуристы претендуют в командном турнире. Высокие шансы на медаль в парном катании. Здесь у россиян также три топовых дуэта — действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также призеры Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (обе пары представляют Петербург) и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Противостоять им будет по сути единственная пара — двукратные чемпионы мира из Китая Суй Вэньцзин/Хань Цун. С учетом домашнего судейства бороться за золото нашим будет очень непросто. Еще на одну награду могут претендовать танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов, но здесь все не настолько гарантировано.



Пару золотых медалей могут зацепить лыжники. Основная ставка здесь на Александра Большунова, но выстрелить могут и другие россияне, в первую очередь — действующая победительница общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски» Наталья Непряева. Также есть шансы на эстафеты, особенно с учетом проблем с коронавирусом в лыжной команде Норвегии. В сноуборде двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов тоже зарубится за золото с немцем Штефаном Баумайстером, который в этом сезоне в Кубке мира пока выступает чуть лучше. В женском зачете на медаль претендует Софья Надыршина, которая пока лидирует в Кубке мира.

Еще одно почти гарантированное первое место должно быть во фристайле, где последние годы правит ярославец Максим Буров. На Играх-2018 он провалился, став лишь 15-м, но потом победил на двух Кубках и трех чемпионатах мира. Есть шансы и у Анастасии Смирновой в могуле, Анастасии Таталиной в биг-эйре и у Сергея Ридзика в ски-кроссе.

В бобслее за призовой пьедестал могут зацепиться в двойках и четверках, в которых рулит Ростислав Гайтюкевич. В скелетоне главной интригой станет возвращение победителя Сочи-2014 Александра Третьякова и призера тех Игр — Елены Никитиной. Обоих после публикации доклада Макларена о допинге в сборной России сначала дисквалифицировали, но адвокатам удалось добиться их восстановления после нескольких лет судебных тяжб. У саночников за золото будет биться Роман Репилов — трехкратный чемпион мира.



Конькобежцы Ангелина Голикова, Наталья Воронина, Руслан Мурашов и Павел Кулижников — чемпионы мира на олимпийских дистанциях. Вместе они должны навязать борьбу голландцам — основным законодателям мод в этом виде.

В шорт-треке за медали сразится Семен Елистратов. Петербурженка Софья Просвирнова в последние годы на мировых чемпионатах не показывает высоких результатов, но надеемся на чудо, которое иногда случается на Олимпиадах.

«Софья — талантливая и трудолюбивая спортсменка. У нее есть цель и она со всей серьезностью идет к ней. А как человек — она добродушна и отзывчива, с Софьей всегда приятно общаться! Мы все желаем ей в Пекине удачи!», — заявил президент Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков.

Женская команда по керлингу — серебряный призер чемпионата мира-2021 (в том числе три петербурженки Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина, Мария Комарова). Поэтому на них тоже надеемся.

«Галина Арсенькина — самый опытный член команды. Помимо этого, она ещё и один из самых стабильных игроков во всем мировом керлинге. Галина очень сильный по натуре человек, который напролом идёт к своей цели — к Олимпийским играм!», — считает Анастасия Брызгалова, тренер Санкт-Петербургского Училища олимпийского резерва №2.



Впервые за долгие годы есть шансы на медали у биатлонистов. В первую очередь это Александр Логинов, Кристина Резцова и Эдуард Латыпов. Уехал в Пекин и новоиспеченный петербуржец Максим Цветков.

«Возвращение Максима в сборную страны можно охарактеризовать, как птицу Феникс. Из небытия, как говорится. Три года назад его списали со всех счетов. И мы тогда подумали вместе с ним и поняли, что Петербург сможет Максиму помочь. Мы приложили все усилия, а сам Максим использовал свой шанс. Ведь в сборной его не рассматривали, как спортсмена, который может отобраться на Олимпийские игры. А сейчас он реально претендует на медаль Пекина!», — заявил Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

В хоккейной сборной четверо петербуржец — Никита Гусев (нападающий), Кирилл Марченко (нападающий) и Александр Самонов (вратарь). Еще один, нападающий из СКА Андрей Кузьменко, пока числится запасным, хотя показал отличную статистику при подготовке к Играм. Отечественная команда, напомним, — победитель Олимпиады-2018. И в этот раз россияне вновь будут сражаться за золото.



Сколько заплатят за медали

С 2012 года государственные премии для российских олимпийцев не меняются: 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 миллиона — за второе, 1,7 миллиона — за третье. Отдельные премии платят регионы, к которым приписаны спортсмены. В Петербурге это 5 млн рублей за золото, 2,5 млн — за серебро, 1,5 млн — за бронзу. Начиная с 2006 года российским призерам Олимпиады дарят автомобили за счет негосударственного Фонда поддержки олимпийцев России. Медалисты Игр-2020 получили BMW: за золото — X5, серебро и бронзу — Х3.

Где смотреть

Церемония открытия Олимпиады-2022 начнется 4 февраля в 15:00 по московскому времени. Ее покажет под комментарии Дмитрия Губерниева «Россия 1». Из-за разницы в часовых поясах большинство стартов для жителей Европейской части России будет проходить утром и заканчиваться около пяти часов вечера. Поклонникам фигурного катания придется вставать в 5:00 утра, чтобы ничего не пропустить, а фанатам биатлона и лыж — в 10:00.

В России Олимпиада будет транслироваться в полном объеме на Первом канале, «Матч ТВ» и «России 1». Все три канала четко разделили между собой трансляции, так что повторов не будет, как это, порой, было в прошлые годы.



На «Матч ТВ» покажут хоккей (за исключением игр сборной России), бобслей, санный спорт, скелетон, конькобежный спорт, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжный фристайл, сноуборд, керлинг, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье. Генеральный продюсер канала Александр Тащин уверяет, что в прямом эфире «Матч ТВ» или на официальном сайте разыграют 81 комплект наград из 109.

При этом самые рейтинговые трансляции достались Первому и «России 1» — это хоккейные матчи с участием сборной России, биатлон, лыжи и фигурное катание.

Полного расписания трансляций пока нет. Программа каждого канала будет верстаться по ходу соревнований.

В интернете прямые трансляции можно будет найти на сайте Telesport. Там планируют показать Игры в полном объеме. Кроме того, дублировать трансляции телеканалов будут сайты «Матч ТВ», Sportbox.ru, Первого канала и сервис «Смотрим».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

