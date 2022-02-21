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На праздничной неделе особенно тщательно камеры проследят за водителями в Приморском районе

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Смольный опубликовал адреса работы передвижных дорожных камер на неделе с 21 по 27 февраля. Особенно тщательно за соблюдением скоростного режима проследят в Приморском районе города — там комплексы будут работать по 25 адресам.

Передвижные комплексы будут фиксировать превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга, сообщает 21 февраля пресс-служба комитета по информатизации и связи. В общей сложности они проследят за соблюдением ПДД на 118 участках. Помимо Приморского, особое внимание уделено Курортному району, там камеры будут работать на 14 участках. В Невском районе под контролем будут 11 участков, в Московском — 10, в Колпинском — 9. Меньше всего — по одному — в Василеостровском и Фрунзенском районах.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга
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Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга

Места дислокации комплексов определяет Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются в открытом доступе на сайте и в соцсетях Городского мониторингового центра.

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Комментарии (1)

Комментатор широкого профиля
Вчера путешествовал в Репино. На Приморском шоссе в сторону области насчитал штук 6 передвижных камер. Так ведь это дисциплинирует водителей, все чинно и благоролно едут с разрешённой скоростью. А нарушители пополнят бюджет.
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