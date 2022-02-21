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Неофициально переболевшие ковидом теперь могут получить QR-код

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С сегодняшнего дня в России, согласно приказу Минздрава, можно получить COVID-сертификат с QR-кодом на основании положительного теста на антитела к коронавирусу. Раньше это могли сделать только те, кто переболел официально, вакцинировался или имеет медотвод от прививки.

Заявление с тестом на иммуноглобулины G (количество антител неважно, только факт их наличия) подаётся на «Госуслугах», сертификат должен прийти в течение трёх дней.

Такой QR-код действует полгода с момента получения теста на антитела. Повторный выпуск сертификата в данном случает не предусматривается.

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Комментарии (1)

Dazdraperma
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