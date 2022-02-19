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Российские спортсмены в Пекине установили рекорд по количеству медалей на одной Олимпиаде

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Сборная России на Олимпиаде в Пекине за день до окончания Игр завоевала 31 медаль. Таким образом, отечественные спортсмены установили национальный рекорд по количеству наград на одних зимних Играх.

В субботу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными медалистами в соревнованиях пар, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзовыми.

До этого лучшим результатом были Игры в Сочи — 30 медалей (11–9–10). Лучшее достижение сборной СССР — 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11–9–9).

Неофициальным победителем в командном зачете стала Норвегия, у страны 15 золотых наград. За ней идут немцы, но максимум, что они еще смогут заработать, — это 14 медалей за первое место.

Отметим, что на Играх в Пекине у сборной России еще есть шансы улучшить свой результат. 20 февраля в финале хоккейного турнира сыграет отечественная сборная, а также пройдет лыжный масс-старт.

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Комментарии (12)

266182335
Российские спортсмены лучшие. Молодцы.
266410437
Смешно читать - Норвегия (NOR) Норвегия 83 участника
ОКР (ROC) ОКР 212 участников.

Нету никакого спорта в стране кроме лыж и фигурного катания. Все развалили.
Artem_9
Какая неприятная новость для либероты))
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