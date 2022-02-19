Российские спортсмены в Пекине установили рекорд по количеству медалей на одной Олимпиаде

Сборная России на Олимпиаде в Пекине за день до окончания Игр завоевала 31 медаль. Таким образом, отечественные спортсмены установили национальный рекорд по количеству наград на одних зимних Играх.

В субботу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными медалистами в соревнованиях пар, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзовыми.

До этого лучшим результатом были Игры в Сочи — 30 медалей (11–9–10). Лучшее достижение сборной СССР — 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11–9–9).