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Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады в Пекине

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Сборная Норвегии обновила свой же рекорд по количеству медалей на Олимпийских играх и досрочно стала победителем в общем медальном зачете.

Так, к 19 февраля сборная выиграла 15 золотых медалей и 35 вместе с серебром и бронзой. На втором месте по количеству золота Германия, у страны 10 таких наград и есть шансы выиграть еще четыре медали высшей пробы.

На Олимпиаде в 2018 году Норвегия выиграла 14 золотых медалей.

Россия сейчас на 8 месте с 6 золотыми медалями, всего российские спортсмены завоевали 29 наград.

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Комментарии (9)

266410437
Ура и Китай стал золотыми чемпионами в фигурном катании.
Karoteks
Ура сборной астматиков!
Вот пример того как могут добиваться успеха даже абсолютно больные люди. Медицина творит чудеса :)
266410437
Ура и Новой Зеландии, впервые в истории страны 2 золотые медали на зимних ОИ.
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