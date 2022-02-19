Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады в Пекине

Сборная Норвегии обновила свой же рекорд по количеству медалей на Олимпийских играх и досрочно стала победителем в общем медальном зачете.

Так, к 19 февраля сборная выиграла 15 золотых медалей и 35 вместе с серебром и бронзой. На втором месте по количеству золота Германия, у страны 10 таких наград и есть шансы выиграть еще четыре медали высшей пробы.

На Олимпиаде в 2018 году Норвегия выиграла 14 золотых медалей.

Россия сейчас на 8 месте с 6 золотыми медалями, всего российские спортсмены завоевали 29 наград.