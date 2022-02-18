В Петербурге более 900 млн выделили на выплаты медработникам и водителям скорой

Как говорится в опубликованном 18 февраля релизе пресс-службы городской администрации, выплаты предусмотрены с 1 января по 30 апреля 2022 года. Также установлены переходные положения, которые позволят заплатить тем, кто заболел коронавирусом в 2021 году, но денег не получал. Из резервного фонда правительства Петербурга на эти цели выделили более 905 миллионов рублей.



Аналогичные выплаты в прошлом году получили 16 982 медработника. Одна выплата — 300 тысяч рублей. Так же выплаты по 1 млн рублей получили 38 семей сотрудников, которые скончались от COVID-19. А по 500 тысяч выделили двум медработникам, которые после перенесенной инфекции стали инвалидами.

