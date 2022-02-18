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Российских фигуристок Щербакову и Трусову наградили медалями. Все благодаря провалу Валиевой

Официальная церемония награждения по итогам соревнований по фигурному катанию среди женщин состоялась 18 февраля на Олимпиаде в Пекине. Золото вручили Анне Щербаковой, серебро — Александре Трусовой, бронзу — японке Каори Сакамото.

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В отличие от вчерашнего дня Александра Трусова выглядела вполне счастливо, хотя во время награждения Щербаковой не стала хлопать ей, а сразу после окончания церемонии сняла свою серебряную медаль. Как передает РИА Новости, к журналистам она вышла в маске, но призналась, что под ней скрывается улыбка.

«День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что все элементы выполнила. Не могу сказать, что особо ощущала, что это Олимпиада. Понимала, но настраивалась на обычный прокат. Готовилась к этому времени, чтобы сделать. Это не случайно получилось здесь. Выходила на пик формы к Олимпиаде. Про две Олимпиады я никогда не говорила. Про все, что будет дальше, буду говорить потом», — заявила Трусова.

Напомним, что накануне Трусова крайне эмоционально отреагировала на свое второе место. Он плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

Награждение состоялось только благодаря провалу другой российской фигуристки, Камилы Валиевой, которая заняла четвертое место. Если бы она вошла в призовую тройку, по решению МОК награждение не состоялось бы. Причина — положительная допинг-проба Валиевой. И хотя ее допустили до соревнований, после Олимпиады продолжатся разбирательства по поводу того, как в ее организме оказался запрещенный препарат.

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Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
одну медаль из трёх у РФ украли Бах и Ко со своими допинг-сказками
***_555
Скандалы, интриги, грызня.
piterez
А что было бы более правильнее - исполнить команду "падать" или просто отказаться от выступления и признаться в допинге. Я думаю, если бы Валиева сказалу правду, то она вошла бы в историю фигурного катания как честная и раскаявшаяся фигуристка, но сейчас шлейф недоверия к ней и ко всей команде будет тянуться дальше...
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