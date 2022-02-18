Российских фигуристок Щербакову и Трусову наградили медалями. Все благодаря провалу Валиевой

Поздравляем призёров #Beijing2022 #фигурноекатание Congratulations to the medalists!

🥇 Anna SHCHERBAKOVA

🥈 Alexandra TRUSOVA

🥉 Kaori SAKAMOTO pic.twitter.com/ggjysByBXt — FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) February 18, 2022

В отличие от вчерашнего дня Александра Трусова выглядела вполне счастливо, хотя во время награждения Щербаковой не стала хлопать ей, а сразу после окончания церемонии сняла свою серебряную медаль. Как передает РИА Новости, к журналистам она вышла в маске, но призналась, что под ней скрывается улыбка.



«Награждение закончилось. Сейчас Аня придет покажет»



Трусова сняла медаль после награждения и вышла к журналистам без нееhttps://t.co/7gMo7HpdeA pic.twitter.com/zqfzYGElEX — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 18, 2022

«День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что все элементы выполнила. Не могу сказать, что особо ощущала, что это Олимпиада. Понимала, но настраивалась на обычный прокат. Готовилась к этому времени, чтобы сделать. Это не случайно получилось здесь. Выходила на пик формы к Олимпиаде. Про две Олимпиады я никогда не говорила. Про все, что будет дальше, буду говорить потом», — заявила Трусова.



Напомним, что накануне Трусова крайне эмоционально отреагировала на свое второе место. Он плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

Тот самый момент. Золото и серебро Олимпиады у Ани и Саши. Весь мир смотрит и аплодирует вам, девочки 👏👏👏



Вы – наша гордость ❤️ pic.twitter.com/jARilkfikB — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2022