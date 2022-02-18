Российских фигуристок Щербакову и Трусову наградили медалями. Все благодаря провалу Валиевой

Поздравляем призёров #Beijing2022 #фигурноекатание Congratulations to the medalists!— FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) February 18, 2022
🥇 Anna SHCHERBAKOVA
🥈 Alexandra TRUSOVA
🥉 Kaori SAKAMOTO pic.twitter.com/ggjysByBXt
В отличие от вчерашнего дня Александра Трусова выглядела вполне счастливо, хотя во время награждения Щербаковой не стала хлопать ей, а сразу после окончания церемонии сняла свою серебряную медаль. Как передает РИА Новости, к журналистам она вышла в маске, но призналась, что под ней скрывается улыбка.
«Награждение закончилось. Сейчас Аня придет покажет»— РИА Новости Спорт (@rsportru) February 18, 2022
Трусова сняла медаль после награждения и вышла к журналистам без нееhttps://t.co/7gMo7HpdeA pic.twitter.com/zqfzYGElEX
«День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что все элементы выполнила. Не могу сказать, что особо ощущала, что это Олимпиада. Понимала, но настраивалась на обычный прокат. Готовилась к этому времени, чтобы сделать. Это не случайно получилось здесь. Выходила на пик формы к Олимпиаде. Про две Олимпиады я никогда не говорила. Про все, что будет дальше, буду говорить потом», — заявила Трусова.
Напомним, что накануне Трусова крайне эмоционально отреагировала на свое второе место. Он плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
Тот самый момент. Золото и серебро Олимпиады у Ани и Саши. Весь мир смотрит и аплодирует вам, девочки 👏👏👏— Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2022
Вы – наша гордость ❤️ pic.twitter.com/jARilkfikB
Награждение состоялось только благодаря провалу другой российской фигуристки, Камилы Валиевой, которая заняла четвертое место. Если бы она вошла в призовую тройку, по решению МОК награждение не состоялось бы. Причина — положительная допинг-проба Валиевой. И хотя ее допустили до соревнований, после Олимпиады продолжатся разбирательства по поводу того, как в ее организме оказался запрещенный препарат.