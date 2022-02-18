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ВАДА обвинило Российское антидопинговое агентство в задержке результатов допинг-теста Валиевой

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несет ответственность за то, что пробу российской фигуристки Камилы Валиевой не проверили до Олимпиады. К такому выводу пришло Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), передает РИА Новости.

«Антидопинговая организация, инициировавшая тест, в данном случае РУСАДА, несет ответственность за эффективное взаимодействие с лабораторией для обеспечения своевременного анализа допинг-проб, особенно в преддверии крупного турнира. К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет пробы, несмотря на то, что лаборатория проинформировала о задержках, вызванных вспышкой COVID-19 среди ее сотрудников», — говорится в заявлении WADA.

Положительную допинг-пробу, в которой нашли запрещенный триметазидин, Валиева сдала 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Однако результаты теста стали известны только 8 февраля, уже после ее выступления в командных соревнованиях, где российская команда завоевала золото. 15-летнюю спортсменку хотели отстранить от участия в личном турнире, но российской стороне через спортивный арбитражный суд удалось отстоять ее дальнейшее участие на Олимпиаде. Однако фигуристка полностью провалила свое выступление, заняв лишь четвертое место. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

266410437
Нисколько не сомневаюсь во сказанном, чтоб у нас 25 декабря что-то кто-то сделал правильно и как положено это фантастика. Все бухают и шляются по корпоративам.
264748241
Надо рассмотреть вопрос об изменении сроков посиделок старых пердунов в МОК, ВАДА из сада. Кто они такие решать судьбы молодых спортсменов. Они себя уже забыли, из-за деменции. Каждый раз несут очередную политически -заказанную чепуху. Но и нашим тренерами есть замечания: Господа!Вы профукали все и вина ваша есть в том числе. Вы знали как, к нашим спортсменам будут относиться превзято везде. Почему вы спали? Смотрел женский керлинг, кого вы набрали в команду? Позорное выступление, наверное по блату взяли женщин...
Nik020
Чего еще можно было от этой вады ожидать?
Всегда и во всём виноваты русские.
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