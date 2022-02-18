ВАДА обвинило Российское антидопинговое агентство в задержке результатов допинг-теста Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несет ответственность за то, что пробу российской фигуристки Камилы Валиевой не проверили до Олимпиады. К такому выводу пришло Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), передает РИА Новости.



«Антидопинговая организация, инициировавшая тест, в данном случае РУСАДА, несет ответственность за эффективное взаимодействие с лабораторией для обеспечения своевременного анализа допинг-проб, особенно в преддверии крупного турнира. К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет пробы, несмотря на то, что лаборатория проинформировала о задержках, вызванных вспышкой COVID-19 среди ее сотрудников», — говорится в заявлении WADA.

