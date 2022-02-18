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Глава МОК предложил обсудить ограничение возраста участников Олимпиад

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, выступая на пресс-конференции, призвал обсудить вопрос о минимальном возрасте участников Олимпиад и других крупных международных соревнований.

«Надо работать в двух направлениях. Первое — возможный пересмотр правил WADA. Второе — нужно обсуждать вопрос минимального возраста, мы будем говорить с международными федерациями и выскажем свое мнение. Я так рассуждаю: правила антидопинга должны обеспечивать честность соревнований. И в честных соревнованиях для всех должны быть равные правила. Надо думать, как этого достичь с учетом особых условий, когда спортсменам меньше лет», — цитирует Баха РИА Новости.

После инцидента с российской фигуристкой Камилой Валиевой МОК выясняет, есть ли в её деле признаки жестокого обращения с ребёнком. Расследование, по словам Баха, затронет тренерский штаб Валиевой.

Говоря о необходимости расследования действий окружения Валиевой, Бах отметил: «Это исключительно важно. Я за свою карьеру слышал много вранья, несправедливых объяснений про допинг. Могу сказать, что очень редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине».

По словам главы МОК, WADA уже подтвердило, что проведёт полное расследование.

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Комментарии (7)

dedmoroz_5e4d8827384c2
в отставку его!!!
dedmoroz_5e4d8827384c2
он, скорее всего, полный идиот, так как у МОК, как раз тренд на тинэджеров, чтобы расширить аудиторию за счёт детей и молодёжи и наварить больше бабла на трансляциях
267086865
Т.е. работать и паспорт с 14 лет получать можно, а соревноваться нет? Где логика. 16 лет это уже не ребенок, а вполне самостоятельная личность, сейчас дети быстро взрослеют...генетика.
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