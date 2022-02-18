Глава МОК предложил обсудить ограничение возраста участников Олимпиад

«Надо работать в двух направлениях. Первое — возможный пересмотр правил WADA. Второе — нужно обсуждать вопрос минимального возраста, мы будем говорить с международными федерациями и выскажем свое мнение. Я так рассуждаю: правила антидопинга должны обеспечивать честность соревнований. И в честных соревнованиях для всех должны быть равные правила. Надо думать, как этого достичь с учетом особых условий, когда спортсменам меньше лет», — цитирует Баха РИА Новости .

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, выступая на пресс-конференции, призвал обсудить вопрос о минимальном возрасте участников Олимпиад и других крупных международных соревнований.

После инцидента с российской фигуристкой Камилой Валиевой МОК выясняет, есть ли в её деле признаки жестокого обращения с ребёнком. Расследование, по словам Баха, затронет тренерский штаб Валиевой.



Говоря о необходимости расследования действий окружения Валиевой, Бах отметил: «Это исключительно важно. Я за свою карьеру слышал много вранья, несправедливых объяснений про допинг. Могу сказать, что очень редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине».



По словам главы МОК, WADA уже подтвердило, что проведёт полное расследование.

