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Правительство обсуждает налоговые льготы для маркетплейсов и агрегаторов

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В правительстве началось согласование параметров так называемого третьего пакета поддержки отечественной IT-отрасли. Как сообщает 17 февраля газета «Ведомости», льготы могут получить маркетплейсы и агрегаторы.

Первый пакет мер поддержки IT-отрасли был утвержден в июле 2020 года, а начал действовать с 2021 года. Для российских разработчиков программного обеспечения была снижена ставка по налогу на прибыль с 20 до 3%, а ставка страховых взносов — с 14 до 7,6%. Также такие компании освободили от НДС в части предоставления прав на ПО, включенное в Единый реестр российских программ. Туда, например, входят «1С», «Яндекс.Диск», «Облако Mail.Ru».

Второй пакет утвердили в сентябре 2021 года. Он включает более 60 мероприятий и мер. Они вводятся постепенно, часть из них начнет действовать в 2022 году.

Как сообщил изданию президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, расширение мер поддержки обсуждалось на площадке Чернышенко еще год назад. По его словам, если предложение расширить действие первого пакета будет принято в том виде, в котором оно обсуждается, под новые нормы попадут такие площадки, как «Яндекс.Маркет», Ozon, Wildberries, AliExpress.

Оценить эффект налоговой экономии от третьего пакета льгот эксперты затруднились, но в случае крупных компаний речь может идти о миллиардах рублей в год.

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Комментарии (5)

spb7771250
Это безумие, глупость и явно пролоббированная заказуха! Все маркетплейсы и так очень хорошо себя чувствуют, продавая товары с высоко маржинальностью и низким качеством.
Гангрена
ха, смотрим кому принадлежит все эти компании и идём поздравлять Усманова тьфу на вас ...
lexandr_5e4ce78957e84
господдержка отдельной категории граждан
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