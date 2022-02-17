Петербуржец заявил о пропаже ридикюля с золотыми зубами и Георгиевским крестом. Из чужих в доме был только медик

Пропажей ценностей из прикроватной тумбочки озадачил полицейских житель Красногвардейского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 февраля.



74-летний мужчина обратился в полицию накануне и попросил оказать услугу, а именно отыскать вора. Он заглянул в прикроватную тумбочку в квартире на Отечественной улице и вынул из неё ридикюль, в котором супруга хранила три обручальных кольца, две пары серёг, дореволюционные часы, золотую цепочку, Георгиевский крест и семь золотых зубов.



Пропажу семейство заметило 14 февраля. Полицейские попросили пенсионера припомнить гостей, бывавших в квартире в последнее время. Список заявителя оказался коротким. Днём ранее жена почувствовала себя плохо, муж вызвал скорую и по просьбе женщины-медика выходил из комнаты, пока та делала ЭКГ.

