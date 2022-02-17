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Петербуржец заявил о пропаже ридикюля с золотыми зубами и Георгиевским крестом. Из чужих в доме был только медик

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Пропажей ценностей из прикроватной тумбочки озадачил полицейских житель Красногвардейского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 февраля.

74-летний мужчина обратился в полицию накануне и попросил оказать услугу, а именно отыскать вора. Он заглянул в прикроватную тумбочку в квартире на Отечественной улице и вынул из неё ридикюль, в котором супруга хранила три обручальных кольца, две пары серёг, дореволюционные часы, золотую цепочку, Георгиевский крест и семь золотых зубов.

Пропажу семейство заметило 14 февраля. Полицейские попросили пенсионера припомнить гостей, бывавших в квартире в последнее время. Список заявителя оказался коротким. Днём ранее жена почувствовала себя плохо, муж вызвал скорую и по просьбе женщины-медика выходил из комнаты, пока та делала ЭКГ.

Квартиру пенсионеров и тумбочку в комнате осмотрели. В распоряжении оперативников оказались отпечатки пальцев, камерами видеонаблюдения дом не оборудован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

ivan5_5e4d10fe646f6
Медики не мorли oни святые люди
bereza
глубоко сомневаюсь я, что медик бы пошла на такое. маразмом попахивает
«Родники Сибири»
Женщина-медик опередила ментов, промышляющих таким же образом.
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