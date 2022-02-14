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С начала зимы на «снежных» пунктах Петербурга разгрузились 180 тысяч самосвалов

Если по количеству убранного снега зима 2021–2022 в Петербурге еще только приближается к рекорду, то для работы снегоплавилен «Водоканала» она уже стала рекордной за десятилетие. За 2,5 месяца на них разгрузились более 180 тысяч самосвалов.

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С начала текущего зимнего сезона, который стартовал в Петербурге 24 ноября, городские снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли и утилизировали более 3,6 миллиона кубометров снежных масс, сообщает 14 февраля пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Этот показатель уже побил предыдущий рекорд, поставленный в 2019 году, когда пункты приняли и утилизировали 3,3 миллиона «кубов» снега, сделав нынешнюю зиму самой снежной за 10 лет работы сооружений. Ранее комитет по благоустройству сообщал, что этот сезон стал третьим за десятилетие по количеству вывезенного с городских улиц снега.

Среди снегоплавильных пунктов больше всего в этом году принял ССП на Мебельной улице, где с начала зимы растопили почти 337 тысяч кубометров снега. В среднем за сутки там утилизируют почти 4 тысячи «кубов» при суточной производительности в 7 тысяч. Среди снегоприемных пунктов рекордсменом стал СИСП на Взлетной улице, принявший 294 тысячи кубометров снежных масс.

В этом году впервые за все время существования ССП и СИСП возникла ситуация, когда несколько снегоприемных пунктов были полностью заполнены и пришлось организовывать дополнительные площадки для складирования снега. С 12 января два дополнительных снегоприемных пункта заработали в Выборгском и Красносельском районах: Волхонском шоссе, 113, и в деревне Новоселки в Левашово. За месяц они приняли почти 429 тысяч кубометров снега.

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Комментарии (4)

266410437
В Санкт-Петербурге столько самосвалов нет, также как и кое у кого редактора со знанием и толкованием слов русского языка.
Инкогнито2021
больше на вранье новость походит
Hans-Christian
О-Ч-У-МЕЕЕТЬ 😲😳🤨🎃👽🤖🥵🥶🤢👽👹💥⚡💥⚡💥⚡💥⚡💥⚡!!!
Толку вот только от этих самосвалов не особо видать. Может, по бумагам они и разгрузились, а многие улицы по-прежнему в снегу.
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