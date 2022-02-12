Член МОК призвал Россию пропустить «две или три» Олимпиады из-за случая с Валиевой

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд (Канада) призвал Россию пропустить несколько Олимпийских игр из-за продолжающихся случаев допинга у российских спортсменов. Об этом он заявил 12 февраля в интервью Reuters.



«В определенный момент, когда страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо взять тайм-аут. Мы могли бы сказать: мы можем вам помочь. У вас есть проблема. Мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока вы не возьмете все это под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что подход, вероятно, был слишком мягким, чтобы позволить им выступать в качестве Олимпийского комитета России», — заявил Паунд.

