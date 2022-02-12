FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Член МОК призвал Россию пропустить «две или три» Олимпиады из-за случая с Валиевой

«В определенный момент, когда страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо взять тайм-аут», — заявил Паунд.

55
Печать

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд (Канада) призвал Россию пропустить несколько Олимпийских игр из-за продолжающихся случаев допинга у российских спортсменов. Об этом он заявил 12 февраля в интервью Reuters.

«В определенный момент, когда страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо взять тайм-аут. Мы могли бы сказать: мы можем вам помочь. У вас есть проблема. Мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока вы не возьмете все это под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что подход, вероятно, был слишком мягким, чтобы позволить им выступать в качестве Олимпийского комитета России», — заявил Паунд.

Комментируя ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой, у которой обнаружилась положительная допинг-проба, Паунд заявил, что это непохоже на испорченную добавку. «Это нетерапевтическое использование довольно сильнодействующего препарата», — подчеркнул Паунд.

79-летний Ричард Паунд — старейший член, первый президент Всемирного антидопингового агентства (1999–2007). В 2001 году баллотировался на пост президента МОК, но проиграл бельгийцу Жаку Рогге.

Ожидается, что 13 февраля в Пекине должна собраться выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), которая примет решение о допуске Валиевой к турниру одиночниц. Арбитрами выступят Фабио Иудика (Италия), Джеффри Бенц (США), Весна Бергант Ракочевич (Словения). Вердикт объявят 14 февраля, за день до старта личных женских соревнований в фигурном катании.

Самая юная фигуристка в составе российской команды на Олимпиаде 15-летняя Камила Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной, выигравшей золотые медали. Церемонию награждения призёров перенесли сначала с понедельника на вторник, а затем — на неопределённое время. В МОК сообщили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой российской спортсменки.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой ситуации и о том, что может грозить Валиевой.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (55)

261896911
Именно этого они и добиваются - чтобы Россия перестала участвовать в Олимпиадах и других международные соревнования. Желательно навсегда. Тогда её ещё проще будет шельмовать и навязать презумпцию виновности в глазах мирового сообщества.
266613477
Совсем удивили, дебилойлы. Двойные стандарты вперёд! В
Antuan Rokanten
Действительно, три олимпиады пропустить было бы самое то. Пока наконец допинг побежден не будет, принимать участие в турнирах не следует. Ведь принимать допинг - это отвратительно, это нечестно. Гордиться такими победами нельзя.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний