Член МОК призвал Россию пропустить «две или три» Олимпиады из-за случая с Валиевой

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд (Канада) призвал Россию пропустить несколько Олимпийских игр из-за продолжающихся случаев допинга у российских спортсменов. Об этом он заявил 12 февраля в интервью Reuters.
«В определенный момент, когда страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо взять тайм-аут. Мы могли бы сказать: мы можем вам помочь. У вас есть проблема. Мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока вы не возьмете все это под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что подход, вероятно, был слишком мягким, чтобы позволить им выступать в качестве Олимпийского комитета России», — заявил Паунд.
Комментируя ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой, у которой обнаружилась положительная допинг-проба, Паунд заявил, что это непохоже на испорченную добавку. «Это нетерапевтическое использование довольно сильнодействующего препарата», — подчеркнул Паунд.
79-летний Ричард Паунд — старейший член, первый президент Всемирного антидопингового агентства (1999–2007). В 2001 году баллотировался на пост президента МОК, но проиграл бельгийцу Жаку Рогге.
Ожидается, что 13 февраля в Пекине должна собраться выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), которая примет решение о допуске Валиевой к турниру одиночниц. Арбитрами выступят Фабио Иудика (Италия), Джеффри Бенц (США), Весна Бергант Ракочевич (Словения). Вердикт объявят 14 февраля, за день до старта личных женских соревнований в фигурном катании.