Психолог назвала 6 причин, почему полезно спать нагишом

Есть мнение, что у тех, кто спит без одежды, и самочувствие, и настроение прекрасное Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться







Те, кто практикует сон без одежды или купание голышом, любят рассказывать об особых ощущениях. Неудивительно. Именно кожу называют самым большим органом человека — она защищает нас и дарит возможность лучше чувствовать мир вокруг, рассказывает «Доктор Питер».

По словам психолога, гештальт-терапевта Жанны Волошиной, любители сна без одежды могут находить разные плюсы и объяснения своим неповторимым ощущениям. И во многом этот позитив отражается на их самочувствии, настроении. Итак, чем же может быть полезен сон нагишом?



Снижает стресс и тревогу

Сам факт того, что человек спит голым, дарит любому множество представлений о том, что это может для меня значить. Например:

Я могу чувствовать себя свободным. А когда ты свободен, дышится легче. Нет ничего, что сковывает мои движения.

Я могу переживать свою открытость и чувствовать себя как в детстве, когда не только спать, но и ходить голышом естественно. И тогда я соприкасаюсь со своими приятными детскими воспоминаниями.

Я могу чувствовать себя сексуальной и нежной. А когда так, я довольна собой. Такие представления, связанные с ощущениями своего обнаженного тела, дают положительные эмоции. Они, в свою очередь, способствуют выработке гормона окситоцина, а он угнетает выработку гормонов стресса. В итоге стресс снижается, уменьшается уровень тревоги, если было тревожно.

Помогает лучше расслабиться

Кожа — граница-контакт человека с миром. На нашей коже всегда есть какая-то одежда, но и ей периодически нужен отдых. Когда спишь голышом, можно дышать всей поверхностью кожи, более тонко чувствовать. Например, лучше ощущать, как вы отдаете свой вес поверхности кровати. Это дает возможность на более глубоком уровне расслабиться и снять напряжение.



Не позволяет телу перегреваться

Соприкосновение кожи с постельным бельем может давать ощущение прохлады. Во время засыпания температура тела постепенно снижается, что полезно для погружения в фазу глубокого сна.

В спальне рекомендуется поддерживать температуру воздуха около 18 градусов . Если она будет выше, плюс еще одеяло и пижама — всё это может мешать нормальному засыпанию, а иногда и вовсе приводить к бессоннице.

Помогает худеть и снижать сахар в крови

Этот плюс следует из предыдущего. Согласно исследованиям швейцарских ученых, когда нет ночного перегревания, в организме ускоряется обмен веществ, понижается уровень сахара в крови. Ответственные за эти процессы гормоны лептин и адипонектин, которые помогают сбалансировать инсулин, «любят» прохладу. Поэтому сон без одежды можно даже считать частью профилактики сахарного диабета 2-го типа и помощником в борьбе с избыточным весом.

Несколько лет назад я вела психологическую группу поддержки для снижающих избыточный вес, и одна из участниц поделилась своим опытом — сон без одежды помогал ей снижать вес. Женщина объясняла это тем, что, ложась спать голой, она уже представляла себя постройневшей, привлекательной и сексуальной. Ощущая кожей прохладу белых простыней, как она говорила, она получала дополнительную мотивацию для того, чтобы уделять больше внимания заботе о себе и своем внешнем виде.

