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Глава Росгвардии присвоил звание капитана лыжникам Большунову и Спицову за медали на Олимпиаде

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Российским лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову досрочно присвоено капитанское звание. Соответствующий приказ 10 февраля подписал глава Росгвардии Виктор Золотов.

До этого спортсмены были старшими лейтенантами.

«Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии старшими лейтенантами А. Большуновым и Д. Спицовым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание «капитан» присвоено им досрочно», — говорится на сайте Росгвардии.

6 февраля лыжник Александр Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Серебро в той же гонке завоевал Денис Спицов.

Напомним, в конце июля 2021 года Золотов присвоил звание лейтенанта двукратной олимпийской чемпионке по пулевой стрельбе Виталине Бацарашкиной. Она завоевала две золотые медали на Играх в Токио.

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Комментарии (14)

ДядькаСПБ
а я бы сразу "маршала советского союза" дал)))...пару алюминиевых жестянок на грудь повесил)))...подогнал бы "юзаные" Рейндж Роверы))..пригласил бы в какое-нибудь дурнопахнущее тв-шоу ("дафай, там эта пашенимься, слюшай" и "пусть обосру..в смысле - говорят")..и потом уже забыл бы о них на всю оставшуюся жизнь...ведь росгвардейцев в росгвардии - как четвероногих в зоопарке)))...обидно за спортсменов, что им приходится быть росгвардейцами...
261844081
Сначала думала, не так прочла.
Шок, Не показалось
267081996
Я то думал:
Глава Росгвардии присвоил...
Ну, как обычно, вы понимаете..
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