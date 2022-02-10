Глава Росгвардии присвоил звание капитана лыжникам Большунову и Спицову за медали на Олимпиаде

Российским лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову досрочно присвоено капитанское звание. Соответствующий приказ 10 февраля подписал глава Росгвардии Виктор Золотов.
До этого спортсмены были старшими лейтенантами.
«Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии старшими лейтенантами А. Большуновым и Д. Спицовым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание «капитан» присвоено им досрочно», — говорится на сайте Росгвардии.
6 февраля лыжник Александр Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Серебро в той же гонке завоевал Денис Спицов.
Напомним, в конце июля 2021 года Золотов присвоил звание лейтенанта двукратной олимпийской чемпионке по пулевой стрельбе Виталине Бацарашкиной. Она завоевала две золотые медали на Играх в Токио.