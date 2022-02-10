МВД принимает «активное участие» в запуске Fan ID, несмотря на протесты фанатов

Министерство внутренних дел РФ активно участвует в запуске системы Fan ID, известной также как паспорт болельщика. Об этом 10 февраля пишет ТАСС со ссылкой на выступление представителя МВД Юлии Соловьевой в Совете Федерации.
«Министерство активно участвует в реализации мероприятий, направленных на внедрение системы идентификации болельщиков. В настоящее время утвержден план-график подготовки нормативно-правовых актов, направленных на реализацию норм федерального закона. В качестве соисполнителей мы участвуем в этой работе и свои обязательства готовы выполнить в сроки», — заявила Соловьева.
Отметим, что против закона о Fan ID выступили фанаты 15 из 16 клубов Российской премьер-лиги, включая петербургский «Зенит». Болельщики заявили, что откажутся посещать матчи до отмены закона. И только поклонники грозненского «Ахмата» до сих пор не высказали свою позицию.
Закон о Fan ID подписан президентом Владимиром Путиным и вступит в силу с 1 июня 2022 года. Впервые паспорт болельщика протестировали в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Подробнее о законе читайте на «Фонтанке».