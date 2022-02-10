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МВД принимает «активное участие» в запуске Fan ID, несмотря на протесты фанатов

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Министерство внутренних дел РФ активно участвует в запуске системы Fan ID, известной также как паспорт болельщика. Об этом 10 февраля пишет ТАСС со ссылкой на выступление представителя МВД Юлии Соловьевой в Совете Федерации.

«Министерство активно участвует в реализации мероприятий, направленных на внедрение системы идентификации болельщиков. В настоящее время утвержден план-график подготовки нормативно-правовых актов, направленных на реализацию норм федерального закона. В качестве соисполнителей мы участвуем в этой работе и свои обязательства готовы выполнить в сроки», — заявила Соловьева.

Отметим, что против закона о Fan ID выступили фанаты 15 из 16 клубов Российской премьер-лиги, включая петербургский «Зенит». Болельщики заявили, что откажутся посещать матчи до отмены закона. И только поклонники грозненского «Ахмата» до сих пор не высказали свою позицию.

Закон о Fan ID подписан президентом Владимиром Путиным и вступит в силу с 1 июня 2022 года. Впервые паспорт болельщика протестировали в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Подробнее о законе читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (10)

RMN
А почему ФСИН не участвует?
52525252
Смотришь тв где умные люди говорят,что в этой стране нет футбола. А тут еще и фанаты того чего нет. Как дураки и дуры не понимают что с помощью них обналичиваются огромные деньги.Ну как можно нашим так отвратительно играть и еще за это получать огромные деньги? Ну явно криминал.
f0ntan
Пусть сделают для российских болельщиков - владельцев FanID бесплатный проезд в общ. транспорте и на поездах между городами проведения матчей, как было это для иностранных болельщиков, владельцев FanID, в России, во время FIFA 2018 и Euro 2020. Сделают бесплатный проезд - и вся эта протестная активность пройдёт
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