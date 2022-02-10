МВД принимает «активное участие» в запуске Fan ID, несмотря на протесты фанатов

Министерство внутренних дел РФ активно участвует в запуске системы Fan ID, известной также как паспорт болельщика. Об этом 10 февраля пишет ТАСС со ссылкой на выступление представителя МВД Юлии Соловьевой в Совете Федерации.



«Министерство активно участвует в реализации мероприятий, направленных на внедрение системы идентификации болельщиков. В настоящее время утвержден план-график подготовки нормативно-правовых актов, направленных на реализацию норм федерального закона. В качестве соисполнителей мы участвуем в этой работе и свои обязательства готовы выполнить в сроки», — заявила Соловьева.

