«Таким, как ты, будут завидовать всегда». Ольга Бузова заступилась за фигуристку Камилу Валиеву

Популярная певица и блогер Ольга Бузова в своем Instagram поддержала 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву. При этом пост она сопроводила собственными фотографиями на коньках.

«Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звездочка! Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошая злость, чтобы были силы продолжать борьбу! Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг тестах, и что еще возмутительнее — о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума. Я верю, искренне верю, что все будет хорошо!» — написала Бузова.

Ранее Валиеву поддержали фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.



Напомним, что спустя два дня после победы сборной России в командном турнире фигуристов, в котором в том числе принимала участие Валиева, выяснилось, что в декабре она сдала положительный допинг-тест. Из-за этого организаторы соревнований отложили награждение отечественных фигуристов золотыми медалями, чтобы разобраться в ситуации с юридической точки зрения.



При этом Валиеву не отстранили от выступления в личных соревнованиях.

