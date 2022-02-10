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Коричневый фонтан забил у дома на Маршала Жукова. Ремонт продлится до утра

Коммунальная авария в Кировском районе Петербурга привлекла взгляды и камеры очевидцев впечатляющим гейзером высотой в несколько метров. Ремонтировать трубу будут почти сутки, но без тепла жители не останутся.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Прорыв произошел утром 10 февраля у дома 74, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова. На кадрах, снятых очевидцами, видно высокий коричневый фонтан горячей воды и работающую на месте аварии технику. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже с 11 часов утра ведут там ремонтные работы, рассказали «Фонтанке» в компании. Гейзер перекрыли.

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Работы продлятся до 7 часов утра 11 февраля. Теплоснабжение и подача горячей воды в близлежащих зданиях при этом будут осуществляться в обычном режиме.

«В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Немедленно покиньте место происшествия», — призывают горожан в компании.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Tovarishch_konstruktor
Живу даюсь, какие смишнявые заголовки придумывают на Ф. Просто обхохочешься.
274177824
высотой несколько метров :))))) проще вообще это не писать
а коричневый фонтан, к сожалению, в голове у написавшего эту новость
Static
Лучше бы написали куда звонить в случае обнаружения аварии.
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