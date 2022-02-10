Коричневый фонтан забил у дома на Маршала Жукова. Ремонт продлится до утра

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Прорыв произошел утром 10 февраля у дома 74, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова. На кадрах, снятых очевидцами, видно высокий коричневый фонтан горячей воды и работающую на месте аварии технику. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже с 11 часов утра ведут там ремонтные работы, рассказали «Фонтанке» в компании. Гейзер перекрыли.
Работы продлятся до 7 часов утра 11 февраля. Теплоснабжение и подача горячей воды в близлежащих зданиях при этом будут осуществляться в обычном режиме.
«В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Немедленно покиньте место происшествия», — призывают горожан в компании.