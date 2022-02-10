Росстат отметил высокий рост реальных доходов россиян в 2021 году

Реальные доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1%, подсчитал Росстат и опубликовал 9 февраля цифры в докладе о социально-экономическом положении страны.



Издание РБК отмечает, что это максимальное увеличение с 2013 года, когда доходы граждан РФ подскочили на 4%. При этом необходимо учитывать, что показатели до 2014 года считались по-другому и полностью их сопоставить с новыми расчетами нельзя. В ИПЭИ РАНХиГС отметили, что 3,1% — это очень хороший рост с учетом инфляции на уровне 8,4%.



Однако, был пересмотрен спад реальных доходов за 2020 год — он уменьшился с 2,8% до 2% в связи с поступлением уточненных данных по региональной соцподдержке граждан во время пандемии. Поэтому по сравнению с 2019 годом реальные располагаемые доходы выросли по итогам 2021 года примерно на 1%, пишет РБК.

