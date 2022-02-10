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Росстат отметил высокий рост реальных доходов россиян в 2021 году

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Реальные доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1%, подсчитал Росстат и опубликовал 9 февраля цифры в докладе о социально-экономическом положении страны.

Издание РБК отмечает, что это максимальное увеличение с 2013 года, когда доходы граждан РФ подскочили на 4%. При этом необходимо учитывать, что показатели до 2014 года считались по-другому и полностью их сопоставить с новыми расчетами нельзя. В ИПЭИ РАНХиГС отметили, что 3,1% — это очень хороший рост с учетом инфляции на уровне 8,4%.

Однако, был пересмотрен спад реальных доходов за 2020 год — он уменьшился с 2,8% до 2% в связи с поступлением уточненных данных по региональной соцподдержке граждан во время пандемии. Поэтому по сравнению с 2019 годом реальные располагаемые доходы выросли по итогам 2021 года примерно на 1%, пишет РБК.

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Комментарии (16)

Pupin
Доходы не растут, а восстанавливаются к допандемийному уровню. И всё равно меньше периода 2011-2014 года, когда 1 доллар был 32-36 рублей. Сейчас средняя зп 700$, в 2011 – 725$, в 2012 – 880$, в 2013 – 915$, в 2014 – 828$, в 2015 –551$.
_MN_
Ну просто тему за темой подкидывают Шнурову))) Вообще видимо потомки Оле Лукое, так звали дедусю-гнома-сказочника? Любят порассказывать на разные темы, например о росте доходов? Похоже сказки Колобок и Репка уже неактуальны , несмотря на высочайшие рекомендации к прочтению?
263221761
Да вообще обнаглели. Икру уже не жрут, только чёрный хлеб чистоганом хавают!
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