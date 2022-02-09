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«СЭ» опроверг публикацию об отстранении Валиевой и лишении России золотых медалей

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Сведения о лишении российских фигуристов золотых медалей в командном турнире Олимпиады и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не подтвердились. Об этом 9 февраля сообщает «Спорт-Экспресс», который опроверг свою, уже удаленную с сайта, публикацию.

«Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято. 15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин», — пишет издание.

Отмечается, что если невиновность Валиевой будет доказана, то сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.

Официальное заявление МОК по этому поводу ожидается 10 февраля в 13:00 по пекинскому времени.

Ранее сообщалось, что у России якобы практически наверняка заберут победу в командном турнире по фигурному катанию из-за ситуации с Валиевой.

Командные соревнования по фигурному катанию завершились 7 февраля. Сборная России с большим запасом стала первой. В составе команды золотыми медалистами стали, в том числе, петербургские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Это одна из двух золотых медалей, которые россиянам пока удалось выиграть в Пекине.

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Комментарии (4)

07A
Враги любыми способами хотят лишить нас побед! Под руководством путина вперед, к новым достижениям!
ДуремарСПб.
Главный чекист по СЭ встрепенулся,спал до этого.Проспали опять)))Не подмешать ни очистить)))Кося за вами господа ворочекисты,опять.
266326002
Ничему жизнь не учит, капец ((
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