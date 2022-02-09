«СЭ» опроверг публикацию об отстранении Валиевой и лишении России золотых медалей

Сведения о лишении российских фигуристов золотых медалей в командном турнире Олимпиады и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не подтвердились. Об этом 9 февраля сообщает «Спорт-Экспресс», который опроверг свою, уже удаленную с сайта, публикацию.
«Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято. 15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин», — пишет издание.
Отмечается, что если невиновность Валиевой будет доказана, то сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.
Официальное заявление МОК по этому поводу ожидается 10 февраля в 13:00 по пекинскому времени.
Ранее сообщалось, что у России якобы практически наверняка заберут победу в командном турнире по фигурному катанию из-за ситуации с Валиевой.