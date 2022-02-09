Вице-губернатор Ирина Потехина: Конфликт в гимназии №168, откуда уволилась учительница, был, проверка ведется

Ранее в пресс-службе администрации Центрального района журналистам заявили, что никаких проверок в гимназии не проводится, а директор Светлана Лебедева и Серафима Сапрыкина расстались «без негатива».



«Конфликт, конечно, был, после которого Сапрыкина ушла, — говорит Ирина Потехина. — Он был вызван непониманием, как, в принципе, живет и работает школа. Слов о «пособниках фашистов» и «врагах народа» директор гимназии не произносила».



Вице-губернатор отметила, что Серафима Сапрыкина до скандала на почве стихов Введенского и Хармса успела поработать в трех школах: №133, 70 и 155, а также в библиотеке Академии наук и в Военно-медицинском музее. Нигде надолго не задержалась, кроме школы №155, в которой, согласно записям в трудовой, Сапрыкина проработала около трех лет. При этом полтора из них женщина находилась в декрете.

