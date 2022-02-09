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Вице-губернатор Ирина Потехина: Конфликт в гимназии №168, откуда уволилась учительница, был, проверка ведется

В петербургской гимназии №168, откуда в декабре прошлого года уволилась педагог-организатор Серафима Сапрыкина, все-таки идет проверка. Об этом «Фонтанке» 9 февраля рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

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Ранее в пресс-службе администрации Центрального района журналистам заявили, что никаких проверок в гимназии не проводится, а директор Светлана Лебедева и Серафима Сапрыкина расстались «без негатива».

«Конфликт, конечно, был, после которого Сапрыкина ушла, — говорит Ирина Потехина. — Он был вызван непониманием, как, в принципе, живет и работает школа. Слов о «пособниках фашистов» и «врагах народа» директор гимназии не произносила».

Вице-губернатор отметила, что Серафима Сапрыкина до скандала на почве стихов Введенского и Хармса успела поработать в трех школах: №133, 70 и 155, а также в библиотеке Академии наук и в Военно-медицинском музее. Нигде надолго не задержалась, кроме школы №155, в которой, согласно записям в трудовой, Сапрыкина проработала около трех лет. При этом полтора из них женщина находилась в декрете.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство проведет детальную проверку инцидента, а учительница должна быть восстановлена на работе. Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский назвал выводы министра «быстрыми и поспешными».

Информация о случившемся в гимназии № 168 в Петербурге ранее дошла до Кремля. Там считают, что ситуация требует внимательной проверки.

Учительница 168-й гимназии лишилась работы после того, как прочитала детям стихи Хармса и Введенского. По словам Серафимы Сапрыкиной, директор гимназии якобы заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». После этого педагог написала заявление об уходе по собственному желанию. Подробнее о причинах ухода из школы читайте в интервью Серафимы Сапрыкиной на «Фонтанке».

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Комментарии (12)

sakorol
Мама одной из старшеклассниц 168 гимназии заявила, что уволенная библиотекарь Сапрыкина пыталась разговаривать с детьми на ЛГБТ-тематику.
***_555
За директорку и полкана все путриотнутые впишутся.
VKuser17311101
"№133, №70 и №155, а также в библиотеке Академии наук и в Военно-медицинском музее. Нигде надолго не задержалась, кроме школы №155, в которой, согласно записям в трудовой, Сапрыкина проработала около трех лет. При этом полтора из них женщина находилась в декрете." - да уж, сразу видно ценного специалиста за которого везде держались, но виноваты стихи :) и только в одной школе :) но зато хайпанула на весь город
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