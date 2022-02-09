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Бельский про скандал с увольнением петербургской учительницы: «Министр Кравцов сделал поспешные выводы»

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский заявил, что необходимо разобраться в истории с увольнением учительницы Серафимы Сапрыкиной, которое девушка объяснила чтением стихов Хармса и Введенского на уроке. Об этом депутат заявил во время брифинга в Мариинском дворце 9 февраля.

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«Коллеги, я считаю, что в любом вопросе нужно разобраться, никогда не делать никаких поспешных выводов. Мы знаем, что [министр просвещения РФ] Сергей Кравцов сделал достаточно быстрые и поспешные выводы относительно того, что нужно человека восстановить. А я, на всякий случай, могу сказать, и эта информация уже достаточно доступна: человек сменил три школы за год. То, о чем мы сейчас говорим, это происходило, на минуточку, на уроке 7 декабря. Действительно, это был день, когда говорили все о Московской битве. В данном разрезе урок просто велся не по тематике», — сказал председатель Заксобрания.

Бельский подчеркнул, что Сапрыкина уволилась по собственному желанию, успела за прошедшее время устроиться в другое заведение — 70-ю гимназию и уволиться также и оттуда. «Возвращаясь к тому, что сказал министр: расскажите, где вас восстанавливать, для начала», — добавил депутат.

«Я бы всё-таки присмотрелся к ситуации, когда человек за год сменил три школы и не нашел контакта ни с одной. Везде возникают какие-то сложности, и человек принимает решение, что он сам уходит. Но если подводить итоги, думаю, что в «Новой газете» все коллеги, наверное, видели интервью, которое давала девушка. Когда человек говорит, что у нее в проектах есть какие-то кураторы, которые курируют те или иные вопросы, у меня возникает вопрос, почему то, что произошло 7 декабря, вылилось сейчас и в какой форме и какие кураторы за этим стоят», — добавил спикер.

Отметим, что в материале «Новой» речь идет об одном «наставнике» проекта, который посоветовал девушке не общаться с прессой. Имя наставника она не назвала.

Председатель парламента высказал уверенность, что комитет по образованию даст исчерпывающую информацию, как и профильный вице-губернатор Ирина Потехина, которая достаточно активно ведет свою страницу во «ВКонтакте».

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Комментарии (39)

Antipode
Сейчас в школах полный сумбур. Каждый лезет туда ничего не понимая на базе того что своих детей они воспитали и могут указывать учителям что и как. Какое отношение Московская битва имеет к внеклассному уроку по литературе? Ответ очевиден- никакого. Да, чтобы увлечь детей литературой чтобы они прониклись, нужно время. Даме не дали поработать и она ушла. Просто есть хорошая литература и есть плохая. Эта дама знакомила детей с хорошей литературой! Учила детей! Высказалась директриса- динозавр, единая Россия, неграмотные чиновники из мэрии. То есть высказались все кроме учеников которых она учила и их родителей. Их мнение кого нибудь интересует?
Artem_9
Она не учитель, а была библиотекарем и зав. школьным музеем. Иногда на замены учителей ее привлекали. Уволлилась сама еще в декабре 2021г. В очередной раз не подготовившись к уроку истории (а тема была о ВОВ) читала Хармса детям. Ей объяснили, что так не делается вообще то.
Pilat
Очевидно, что в даном случае истину мы узнать не можем ни как.
А вот выводы министерство образования может сделать
К примеру обязать директора вести такие разъяснительные беседы под запись и хранить их не менее 3 лет.
Если уже есть возможность вести запись во время голосований и хранить их, то инфраструктура уже готова. Нужно только выделить немного места на серверах.
И вот после этого, уже будет сложнее что то искажать
А еще лучше, всем учителям, всем кто работает в школе в обязательном порядке находясь в школе носить видеорегистраторы, как во ФСИН.
Собственно разница на мой взгляд не сильно большая.
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