Бельский про скандал с увольнением петербургской учительницы: «Министр Кравцов сделал поспешные выводы»

«Коллеги, я считаю, что в любом вопросе нужно разобраться, никогда не делать никаких поспешных выводов. Мы знаем, что [министр просвещения РФ] Сергей Кравцов сделал достаточно быстрые и поспешные выводы относительно того, что нужно человека восстановить . А я, на всякий случай, могу сказать, и эта информация уже достаточно доступна: человек сменил три школы за год. То, о чем мы сейчас говорим, это происходило, на минуточку, на уроке 7 декабря. Действительно, это был день, когда говорили все о Московской битве. В данном разрезе урок просто велся не по тематике», — сказал председатель Заксобрания.

Бельский подчеркнул, что Сапрыкина уволилась по собственному желанию, успела за прошедшее время устроиться в другое заведение — 70-ю гимназию и уволиться также и оттуда. «Возвращаясь к тому, что сказал министр: расскажите, где вас восстанавливать, для начала», — добавил депутат.



«Я бы всё-таки присмотрелся к ситуации, когда человек за год сменил три школы и не нашел контакта ни с одной. Везде возникают какие-то сложности, и человек принимает решение, что он сам уходит. Но если подводить итоги, думаю, что в «Новой газете» все коллеги, наверное, видели интервью, которое давала девушка. Когда человек говорит, что у нее в проектах есть какие-то кураторы, которые курируют те или иные вопросы, у меня возникает вопрос, почему то, что произошло 7 декабря, вылилось сейчас и в какой форме и какие кураторы за этим стоят», — добавил спикер.



Отметим, что в материале «Новой» речь идет об одном «наставнике» проекта, который посоветовал девушке не общаться с прессой. Имя наставника она не назвала.

