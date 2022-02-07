Песков: Ситуация с увольнением петербургской учительницы из-за стихов Хармса нуждается в проверке

«Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать», — цитирует Пескова ТАСС.



Также представитель Кремля на вопрос журналистов об оценке школьной программы по литературе с точки зрения патриотичности авторов уточнил, что это профиль Минпросвещения. «Вопрос достаточно сложный», — добавил он.



Учительница 168-й гимназии лишилась работы после того, как прочитала детям стихи Хармса и Введенского. По словам Серафимы Сапрыкиной, директор гимназии якобы заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». После этого педагог написала заявление об уходе по собственному желанию. Подробнее о причинах ухода из школы читайте в интервью Серафимы Сапрыкиной на «Фонтанке».

