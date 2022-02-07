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Песков: Ситуация с увольнением петербургской учительницы из-за стихов Хармса нуждается в проверке

Информация об увольнении петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной нуждается в проверке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля.

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«Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать», — цитирует Пескова ТАСС.

Также представитель Кремля на вопрос журналистов об оценке школьной программы по литературе с точки зрения патриотичности авторов уточнил, что это профиль Минпросвещения. «Вопрос достаточно сложный», — добавил он.

Учительница 168-й гимназии лишилась работы после того, как прочитала детям стихи Хармса и Введенского. По словам Серафимы Сапрыкиной, директор гимназии якобы заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». После этого педагог написала заявление об уходе по собственному желанию. Подробнее о причинах ухода из школы читайте в интервью Серафимы Сапрыкиной на «Фонтанке».

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Комментарии (41)

KJB
Да, пусть разбираются. А то так можно дойти до маразма. Мало ли кто из поэтов что неполиткорректное сказал. А учитывая бесконечно меняющуюся идеологию и политику партии и правительства, можно ВСЕХ запретить, потом разрешить и снова заперетить 🤦‍♀️ Хватит уже! Искусство это искусство, его нужно изучать, чтобы люди развивались, а не запрещать, чуть что... Бесят эти формалисты
polinmole
А как так получилось, что школой руководит человек в таком почтенном возрасте? И она такая не одна. Должность-то не выборная из коллектива, а назначаемая. Уж не госпожа ли Потехина её крышует? По стилю похоже.
Милая +
Прежде всего, кто по профессии, в качестве кого работала и на каком основании вела урок Серафима Сапрыкина? Магистр философии, библиотекарь, не учитель, не имела постоянной учебной нагрузки - этим всё сказано. Наукой имела право заниматься, но не быть педагогом.
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