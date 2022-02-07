«Негатива не было ни у одной из сторон». Петербургские чиновники рассказали свою версию увольнения из школы учительницы, читавшей Хармса

Администрация Центрального района 7 февраля опубликовала официальный комментарий по поводу ситуации в гимназии № 168, где чтение стихов Введенского и Хармса якобы стало поводом для увольнения учительницы.



Как уверяет директор гимназии, Серафима Сапрыкина уволилась по собственному желанию. «Негатива при этом не было ни у одной из сторон» — такова официальная позиция администрации. В пресс-службе также отметили, что, как учитель внеурочной деятельности, Сапрыкина составила учебный план, в соответствии с которым и должна была проводить занятия по утвержденным темам у учащихся старших классов. «Однако Сапрыкина С. О. без согласования с руководством гимназии самостоятельно изменила тему занятия», — уточнили в пресс-службе, не конкретизируя при этом, о каких именно темах шла речь. Далее, по официальной версии, директор Светлана Лебедева провела с Сапрыкиной беседу о том, что учебного плана необходимо придерживаться. Фразы о том, что Хармс и Введенский «враги народа» или «пособники фашистов», при этом не звучали, уверяют чиновники.

