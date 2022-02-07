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«Негатива не было ни у одной из сторон». Петербургские чиновники рассказали свою версию увольнения из школы учительницы, читавшей Хармса

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Администрация Центрального района 7 февраля опубликовала официальный комментарий по поводу ситуации в гимназии № 168, где чтение стихов Введенского и Хармса якобы стало поводом для увольнения учительницы.

Как уверяет директор гимназии, Серафима Сапрыкина уволилась по собственному желанию. «Негатива при этом не было ни у одной из сторон» — такова официальная позиция администрации. В пресс-службе также отметили, что, как учитель внеурочной деятельности, Сапрыкина составила учебный план, в соответствии с которым и должна была проводить занятия по утвержденным темам у учащихся старших классов. «Однако Сапрыкина С. О. без согласования с руководством гимназии самостоятельно изменила тему занятия», — уточнили в пресс-службе, не конкретизируя при этом, о каких именно темах шла речь. Далее, по официальной версии, директор Светлана Лебедева провела с Сапрыкиной беседу о том, что учебного плана необходимо придерживаться. Фразы о том, что Хармс и Введенский «враги народа» или «пособники фашистов», при этом не звучали, уверяют чиновники.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство проведет детальную проверку инцидента, а учительница должна быть восстановлена на работе.

Информация о случившемся в гимназии № 168 в Петербурге ранее дошла до Кремля. Там считают, что ситуация требует внимательной проверки.

Учительница 168-й гимназии лишилась работы после того, как прочитала детям стихи Хармса и Введенского. По словам Серафимы Сапрыкиной, директор гимназии якобы заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». После этого педагог написала заявление об уходе по собственному желанию. Подробнее о причинах ухода из школы читайте в интервью Серафимы Сапрыкиной на «Фонтанке».

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Комментарии (37)

Noisymouse
У Сапрыкиной, похоже, со школам личные счеты...

"в школе младшей с размаху в лицо прилетел мне мячик
до сих пор помню запах пупырчатой пыльной резины
мы с тобою объятья объятья нежность
(ощущения совпадают)".
Поэт, да, чо уж...
VKuser197571379
В стране в которой за историю России и народа толку не будет! Мне приходиться общаться с директорами школ. Поэтому Необходимо: первое С. Сапрыкиной сделать предупреждение за самовольство. ВТОРОЕ - Наказать всех кто виновен в ее увольнении, уволить с работы тех кто виновен в увольнении и если необходимо после разбирательств завести уголовное дело на тех кто Увольнял Сапрыкину
SU LUX INN
почему-то Мне хочется верить Директрисе! она внушает Уважение! от нее Исходят знания!
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