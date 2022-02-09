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На карьере под Петербургом после визита «группы быстрого реагирования» сгорели бытовки

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Четверо мужчин в масках и капюшонах представились охраннику на песчаном карьере в поселке имени Свердлова группой быстрого реагирования. После их появления на территории загорелись бытовки.

О пожаре пишет 47news 9 февраля. По данным издания, два строительных вагончика сгорели накануне ночью. Рядом с ними нашли бутылку с жидкостью.

По словам охранника, пожару предшествовал визит четырёх неизвестных. Полиция ищет мужчин среднего роста и возраста, двое из которых были в камуфляжной форме.

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал.

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