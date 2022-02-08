«Правовых оснований для эвакуации нет». Семья петербурженки, оказавшейся на ИВЛ на Бали, пытается вернуть ее домой

Медицинская страховка, рассчитанная на 50 тысяч долларов, покрыла только часть расходов на две операции и палату реанимации. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии и подключена к аппарату ИВЛ в клинике города Денпасар.
Полина Стрелец получила тяжелые травмы при столкновении водных скутеров 20 января. Ей требуется продолжение лечения, осуществить которое на Бали нельзя. Привести пациентку в сознание местные медики также не могут.
Мать девушки Ирина Стрелец обратилась в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, но там сообщили, что правовые основания для медицинской эвакуации Полины к месту проживания, где ей смогут оказать дальнейшую медицинскую помощь, отсутствуют. Мать написала обращение в Администрацию президента РФ с просьбой помочь с эвакуацией дочери в Петербург.
«Эвакуация бортом санавиации обойдется в 15–17 миллионов рубелей. Таких денег у семьи нет, — рассказала «Фонтанке» тетя пострадавшей Влада Стрелец. — Медицинская страховка исчерпана. 7 февраля мы заплатили за три дня в клинике 1 575 000 рублей».
Проблемы с медицинской эвакуацией россиян, пострадавших во время отдыха за рубежом, возникают регулярно. Летом 2021 года «Фонтанка» рассказывала о том, с какими трудностями столкнулась мать девочки-подростка, у которой случился правосторонний паралич во время каникул на Кипре.