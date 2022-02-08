«Правовых оснований для эвакуации нет». Семья петербурженки, оказавшейся на ИВЛ на Бали, пытается вернуть ее домой

Медицинская страховка, рассчитанная на 50 тысяч долларов, покрыла только часть расходов на две операции и палату реанимации. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии и подключена к аппарату ИВЛ в клинике города Денпасар.



Полина Стрелец получила тяжелые травмы при столкновении водных скутеров 20 января. Ей требуется продолжение лечения, осуществить которое на Бали нельзя. Привести пациентку в сознание местные медики также не могут.



Мать девушки Ирина Стрелец обратилась в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, но там сообщили, что правовые основания для медицинской эвакуации Полины к месту проживания, где ей смогут оказать дальнейшую медицинскую помощь, отсутствуют. Мать написала обращение в Администрацию президента РФ с просьбой помочь с эвакуацией дочери в Петербург.

