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«Правовых оснований для эвакуации нет». Семья петербурженки, оказавшейся на ИВЛ на Бали, пытается вернуть ее домой

После несчастного случая на Бали 24-летней петербурженке требуется транспортировка в Россию медицинским бортом, стоимость которой составляет 15–17 миллионов рублей.

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Медицинская страховка, рассчитанная на 50 тысяч долларов, покрыла только часть расходов на две операции и палату реанимации. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии и подключена к аппарату ИВЛ в клинике города Денпасар.

Полина Стрелец получила тяжелые травмы при столкновении водных скутеров 20 января. Ей требуется продолжение лечения, осуществить которое на Бали нельзя. Привести пациентку в сознание местные медики также не могут.

Мать девушки Ирина Стрелец обратилась в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, но там сообщили, что правовые основания для медицинской эвакуации Полины к месту проживания, где ей смогут оказать дальнейшую медицинскую помощь, отсутствуют. Мать написала обращение в Администрацию президента РФ с просьбой помочь с эвакуацией дочери в Петербург.

«Эвакуация бортом санавиации обойдется в 15–17 миллионов рубелей. Таких денег у семьи нет, — рассказала «Фонтанке» тетя пострадавшей Влада Стрелец. — Медицинская страховка исчерпана. 7 февраля мы заплатили за три дня в клинике 1 575 000 рублей».

Проблемы с медицинской эвакуацией россиян, пострадавших во время отдыха за рубежом, возникают регулярно. Летом 2021 года «Фонтанка» рассказывала о том, с какими трудностями столкнулась мать девочки-подростка, у которой случился правосторонний паралич во время каникул на Кипре.

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Комментарии (22)

267068277
Всё, на что способны, это в телевизоре организовать сбор средств по СМС, и то вряд ли
Sergik7
Исходя из ее инстааккаунтов она проживает в настоящее время на Бали. Свой онлайн бизнес. Да, ей нужна помощь, но у государства могут быть свои взгляды на данное обстоятельство.
Здоровья всем!
265841815
Люди, вы чего осатанели то? Бали-шмали, и страховка не та. И чего? Пусть девочка умирает там?
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