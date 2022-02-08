В ДТП с такси и «ГАЗелью» на КАД одному из участников чуть не оторвало ногу

На внутреннем кольце КАД после развязки с Колтушским шоссе в третьем часу дня столкнулись легковое такси сервиса «Ситимобил», кроссовер Chevrolet и грузовой фургон, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
На асфальте рядом с такси видно пострадавшего мужчину — у него как минимум серьезная травма ноги. «Жесть, нога почти оторвана, и носок в другую сторону смотрит», — ужасается в комментариях Сергей. По повреждениям автомобилей участники группы предположили, что пострадавший в момент удара находился не в машине.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что сообщение о ДТП на 46-м километре внутреннего кольца КАД поступило около 14:20. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля и «ГАЗель», в результате чего пострадали два человека. На месте работают сотрудники ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины произошедшего устанавливает полиция.
Поврежденные машины занимают первую и вторую полосы, и для движения остались третья и четвертая. По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на внутреннем кольце собрался почти 6-километровый затор, который начинается от Рябовского шоссе.