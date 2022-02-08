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Телеканал «Дождь»* подал в СК заявление на Кадырова

Телеканал Дождь* (включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) подал в Следственный комитет заявление на главу Чечни Рамзана Кадырова, обвинившего телеканал в «терроризме».

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Как говорится в заявлении «Дождя», опубликованном 8 февраля, целью Кадырова было «возбуждение ненависти» к сотрудникам телеканала, несмотря на то, что никто из них не привлекался к ответственности за терроризм, а «Дождю» никогда не выносились предупреждения об оправдании террористической деятельности.

В заявлении также отмечается, что слова Кадырова нашли отражение в обращении с требованием закрыть «Дождь» и «Новую газету», с которым выступил глава Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов на митинге в Грозном 2 февраля.

Ранее в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Рамзана Кадырова по «экстремистской» 282-й статье обратилась «Новая газета».

*«Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

В начале февраля ряд СМИ опубликовал запись видеообращения депутата Госдумы Адама Делимханова на чеченском языке, где он якобы угрожает расправой членам семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Пригрозил он и тем, кто переведет его обращение на русский язык, что и сделали в том числе журналисты «Новой газеты». Сотрудницу издания Елену Милашину Рамзан Кадыров ранее назвал «пособницей террористов».

Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».

После задержания супруги федеральный судья Янгулбаев покинул Россию. 28 января чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева, на котором женщина молчит. 30 января неизвестные развесили плакаты о правозащитнике-«предателе» Каляпине в доме его матери.

Позднее стало известно, что журналистка «Новой» Елена Милашина покидает Россию из-за угроз чеченских властей.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

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Комментарии (36)

Савва Морозов
если бы к этому экс-судье, отписали абсолютно невиновного русского - чтобы было с последним?!
люди пытаются разобраться, ищут консенсус.
Nurofen
не лезьте в отношения между чеченцами у них своя культура свои обороты речи у них страна несколько лет жила в условиях войны у них целое поколение с поломанной психикой там все сложно много реальной крови и напрасных смертей. Я не оправдываю их но объяснить их действия можно, Кадыров держит ситуацию в строгости либерализм там сейчас не пройдет
Policeman
Ну фсё, капец теперь Академику ))
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