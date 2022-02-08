Телеканал «Дождь»* подал в СК заявление на Кадырова

Как говорится в заявлении «Дождя», опубликованном 8 февраля, целью Кадырова было «возбуждение ненависти» к сотрудникам телеканала, несмотря на то, что никто из них не привлекался к ответственности за терроризм, а «Дождю» никогда не выносились предупреждения об оправдании террористической деятельности.



В заявлении также отмечается, что слова Кадырова нашли отражение в обращении с требованием закрыть «Дождь» и «Новую газету», с которым выступил глава Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов на митинге в Грозном 2 февраля.

