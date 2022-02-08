Телеканал «Дождь»* подал в СК заявление на Кадырова

Как говорится в заявлении «Дождя», опубликованном 8 февраля, целью Кадырова было «возбуждение ненависти» к сотрудникам телеканала, несмотря на то, что никто из них не привлекался к ответственности за терроризм, а «Дождю» никогда не выносились предупреждения об оправдании террористической деятельности.
В заявлении также отмечается, что слова Кадырова нашли отражение в обращении с требованием закрыть «Дождь» и «Новую газету», с которым выступил глава Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов на митинге в Грозном 2 февраля.
Ранее в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Рамзана Кадырова по «экстремистской» 282-й статье обратилась «Новая газета».
*«Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.