Журналистка Елена Милашина покидает Россию из-за угроз чеченских властей

«На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится», — сказала Милашина и подчеркнула, что продолжит работу.

Накануне ряд СМИ опубликовал запись видеообращения Адама Делимханова на чеченском языке, где он якобы угрожает расправой членам семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Пригрозил он и тем, кто переведет его обращение на русский язык, что и сделали в том числе журналисты «Новой газеты». Саму Милашину Рамзан Кадыров ранее назвал «пособницей террористов».



Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.



Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».

