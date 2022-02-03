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Журналистка Елена Милашина покидает Россию из-за угроз чеченских властей

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Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина в прямом эфире телеканала «Дождь»* (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента) рассказала 3 февраля, что временно покидает Россию из-за угроз чеченских властей.

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«На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится», — сказала Милашина и подчеркнула, что продолжит работу.

Накануне ряд СМИ опубликовал запись видеообращения Адама Делимханова на чеченском языке, где он якобы угрожает расправой членам семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Пригрозил он и тем, кто переведет его обращение на русский язык, что и сделали в том числе журналисты «Новой газеты». Саму Милашину Рамзан Кадыров ранее назвал «пособницей террористов».

Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».

После задержания супруги федеральный судья Янгулбаев покинул Россию. 28 января чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева, на котором женщина молчит. 30 января неизвестные развесили плакаты о правозащитнике-«предателе» Каляпине в доме его матери.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

*«Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

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Комментарии (11)

avtech
Ада́м Султа́нович Делимха́нов (р. 25 сентября 1969, Беной, Ножай-Юртовский район, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Чеченской республики (2006—2007). Депутат Государственной думы России V, VI и VII созывов, член партии «Единая Россия». В Госдуме VII созыва — член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции[1]. При Ичкерии был личным водителем полевого командира Салмана Радуева
ahma
Где начинается закон и где кончается Рамзан?
hyperborean
не нравится - не смотри. все просто. такие, как вы, никогда ни в чем "не разбираются", но при этом по каждому поводу высказывают свое "ценнейшее" мнение
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