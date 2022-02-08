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«Я ни хера не поняла». Фигуристка из Петербурга Мишина не справилась с вопросом английских журналистов

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Петербургская фигуристка Анастасия Мишина отметилась во время интервью журналистам BBC. Те спросили спортсменку о ее падении во время произвольной программы командного турнира по фигурному катанию, однако Анастасия не поняла вопрос.

«Я ни хера не поняла», — призналась Мишина, обращаясь к партнерам по команде.

BBC

Впрочем, после того как Никита Кацалапов объяснил ей, что спрашивают журналисты, Мишина ответила им на английском языке.

Напомним, российские фигуристы стали олимпийскими чемпионами в командном турнире на Играх в Пекине.

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Комментарии (50)

lyapkost
комментаторы такие умные, вы сами-то поняли фразу с первого раза? Журналист задала вопрос с очень беглым (17 слов за 3.3 секунды) и не очень привычным для слуха британским произношением. Да, можно было по слову fall догадаться, о чём вопрос, но, с другой стороны, можно было и журналисту более чётко и разборчиво сформулировать вопрос, она ведь понимает, что говорит не с носителем языка.
261847251
"Гавкание" журналистки тяжело воспринимается.
ahma
Четкая мочалка. Bсе по понятиям. Tак и должнa былa отвечать спортсменка из страны, в которой правит подворотня.
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