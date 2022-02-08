«Я ни хера не поняла». Фигуристка из Петербурга Мишина не справилась с вопросом английских журналистов

Петербургская фигуристка Анастасия Мишина отметилась во время интервью журналистам BBC. Те спросили спортсменку о ее падении во время произвольной программы командного турнира по фигурному катанию, однако Анастасия не поняла вопрос.



«Я ни хера не поняла», — призналась Мишина, обращаясь к партнерам по команде.

