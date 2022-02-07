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Квартиру Алексея Германа-младшего в доме Довлатова опять залило

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Режиссер Алексей Герман-младший в очередной раз пожаловался на протечки в своей квартире на улице Рубинштейна, в доме Довлатова.

«Сижу, а на голову льётся вода», — написал он поздним вечером 7 февраля на своей странице в соцсети. Накануне он вернулся со съемок военной драмы «Воздух» и обнаружил, что с крыши течет, а ремонт безвозвратно испорчен. При этом, сообщает режиссер, крышу дома № 23 капитально отремонтировали совсем недавно.

«У меня течёт, у соседей течёт, а у них дети маленькие, сырость, грибок, всем положить. Не могу уже. Постоянно все рушится, постоянная сырость, воняет, жижа сверху. Потолки обваливаются», — писал Герман-младший еще 2 февраля. Изменений к лучшему с тех пор нет, уточняет он сегодня.

«Фонтанка» ведет хронику протечек в квартире режиссера Алексея Германа с прошлой весны. Тогда режиссер подал жалобы на состояние дома во все возможные инстанции: обращался в управляющую компанию «ЖКС Северо-Запад», на портал «Наш Санкт-Петербург», и даже написал на страницу Беглова во «ВКонтакте».

В сентябре эпопея продолжилась. На этот раз вода в квартиру режиссера потекла с чердака при включении в доме отопления.

«Вот, что вы должны знать про Питер: то, что вас всегда будет заливать», — написал тогда режиссер. Сегодня Алексей Герман снова задумался о переезде из Петербурга. «Пора валить», — написал он.

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Комментарии (1)

265055770
Вот где реновация требуется. А они крепкие еще хрущевки сносят.
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