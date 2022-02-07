Квартиру Алексея Германа-младшего в доме Довлатова опять залило

Режиссер Алексей Герман-младший в очередной раз пожаловался на протечки в своей квартире на улице Рубинштейна, в доме Довлатова.



«Сижу, а на голову льётся вода», — написал он поздним вечером 7 февраля на своей странице в соцсети. Накануне он вернулся со съемок военной драмы «Воздух» и обнаружил, что с крыши течет, а ремонт безвозвратно испорчен. При этом, сообщает режиссер, крышу дома № 23 капитально отремонтировали совсем недавно.



«У меня течёт, у соседей течёт, а у них дети маленькие, сырость, грибок, всем положить. Не могу уже. Постоянно все рушится, постоянная сырость, воняет, жижа сверху. Потолки обваливаются», — писал Герман-младший еще 2 февраля. Изменений к лучшему с тех пор нет, уточняет он сегодня.

