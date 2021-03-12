Фото: Олег Сыромятников / Жилой комплекс Петербургской купеческой управы на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







Хронику борьбы с жилищниками Алексей Герман-младший ведет на своей странице в Facebook с конца февраля. Начало эпопее положило сообщение о протечке крыши в доме Довлатова. «...мокнут стены, но всем глубоко наплевать. Проси или не проси, но ничего не меняется», — констатировал режиссер 27-го числа. Протечки кровли в доме № 23 на улице Рубинштейна — проблема давняя. Но примечательно, что в прошлом году крышу начали ремонтировать капитально.

Вода льется с той самой крыши, с которой в прошлом сентябре упали юноша с девушкой. И это не совпадение. Течь в итоге привела «Фонтанку» к следствию по трагедии на Рубинштейна.



«Там последний этаж, это бывшая коммуналка и всегда, естественно, были протечки. Еще осенью были, но я не беспокоился, к домуправу подходил и говорил: уберите, замажьте, начали ведь ремонт крыши. Но потом остановились и перенесли на весну. А две недели назад это все потекло, и на последнем этаже начал обваливаться потолок», — пояснил «Фонтанке» Герман-младший.

На своей странице в Facebook режиссер задавался вопросом: «Скоро выборы. Интересно, а на какой результат начальство рассчитывает? Какой смысл оставить крышу с не совсем завершенным ремонтом на зиму? Достало уже. Несколько лет мучений». Подъезд, по словам режиссера, отремонтировали только после многочисленных жалоб. «Знакомый депутат очень помогла, но сделали не очень, косметика, грибок не ушел», — отмечал Герман-младший. Способ именовать бездомных четырьмя известными буквами в комментариях, правда, обругал писатель Виктор Шендерович. «Те, кого вы называете казенной аббревиатурой «бомжи» — это люди, оказавшиеся без дома. В том числе из-за антисоциальной политики «Единой России». Так что вы по адресу», — оценил москвич идею Германа-младшего обратиться по этому поводу в петербургское отделение «Единой России».



С протечкой режиссер попробовал бороться и придуманной самим Смольным методикой. На портал «Наш Санкт-Петербург» 1 марта поступило обращение от Алексея Г.: «Постоянно протекает крыша над квартирой 90. Мокнут стены. Невозможно нормально осуществлять ремонтные работы. УК известно, что крыша протекает, но ничего не происходит. Фотографии темные, так как из-за воды опасно включать электричество. Хотел бы подчеркнуть, что неоднократно ставил ответственных в известность, что протекает крыша. Осенью проходил ремонт крыши, но он либо сделан был плохо, либо его не завершили». Модераторы передали сообщение жилищному комитету и районной администрации, даже назначили срок исполнения на 12 марта. По состоянию на вечер этого дня проблема, однако, все также на рассмотрении.



Фото: скриншот с сайта gorod.gov.spb.ru фото последствий протечки, приложенное к жалобе на портале gorod.gov.spb.ru фото последствий протечки, приложенное к жалобе на портале gorod.gov.spb.ru Поделиться Поделиться







Герман-младший тем временем продолжал вести хронику. «Прошло шесть дней, с трепетом жду, когда же сделают крышу после очередной сильной протечки, это при том, что течёт уже много месяцев!!!», — написал он 3 марта и признался: «Все чаще думаю, что надо уезжать из города. Надоело. Сил нет. И в Москве можно жить».



Еще через неделю режиссер похвастался, что мужественно зарегистрировался «ВКонтакте» и написал о крыше на страничку губернатору Александру Беглову. В Петербурге, как и по всей стране, напомним, работает «Центр управления регионом» со специальной группой людей, которые отвечают на жалобы жителей в соцсети. Ответ пришел в тот же день. В жилищном комитете развели руками: «Как уже озвучили наши коллеги выше — на зимний период работы по капитальному ремонту крыши в вашем доме были приостановлены, — сообщал аккаунт Беглова. — Если у вас появятся замечания в период, когда работы будут возобновлены, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы».

Представитель управляющей компании «ЖКС Северо-Запад» Вакил заверил «Фонтанку», что накануне кровлю полностью вычистили от снега. «Я уже поставил тазик там, где протечки. Вчера кровельщики тоже поднялись со мной на чердак, они видели. Говорят, сейчас холодно, когда будет плюсовая температура, сможем эту щель закрыть». Он добавил, что задержке ремонта есть объяснение: «Там могли бы давно сделать. Но из нашего дома двое прыгали в прошлом году, вы, наверное, слышали? Это как раз эта часть. Следственный комитет временно запретил проводить там работы», — заявил Вакил.



Напомним, тела юноши и девушки нашли под окнами шестиэтажного дома на улице Рубинштейна в Петербурге вечером 20 сентября. Известно, что упали они одновременно и в этот момент держались за руки. В документе, который Вакил получил от подрядчика, так и написано: «Одним из предметов экспертного изучения в рамках установления механизма падения потерпевших является кровля дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 23, лит. А, в связи с чем органы следствия полагают, что производство строительно-монтажных работ по вышеуказанному адресу до принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу <...> нецелесообразно и может привести к утрате доказательств расследуемого преступления».

Как сообщили в администрации Центрального района, договор на капремонт кровли с подрядчиком заключен 6 мая 2020 года. В петербургском Фонде капитального ремонта (ФКР) отметили, что работы на крыше выполнены на 15%, а в районе той лестничной клетки, где живет Герман-младший, они вообще не проводились. «На данный момент на части крыши, где в том числе находится л/кл. № 8, проводятся следственные мероприятия, связанные с падением людей с крыши данного дома в 2020 году. До окончания следствия работы производиться не могут», — подтвердили в Фонде.



«Все сырое, течет, электричество включить опасно. Мне сказали: хорошо, мы застелим пленкой. Но прошло две недели, никакой пленки не появилось, — недоумевает Герман-младший. — Мне говорят: подождите, мы будем делать крышу. Ну, хорошо, делайте крышу. В Питере всегда текли крыши — это ненормально, но вот такой город, такое состояние жилого фонда. Но в принципе ведь можно как-то застелить крышу и хотя бы протечку прекратить?»

«Есть ведь и этически сложный момент. Понятно, что чем больше я воплю, тем больше мне будут делать. Все-таки у меня дедушка писатель, папа режиссер, в общем, какая-то известная фамилия в городе. Но а что другим людям, у которых нет дедушки-писателя? Это простая история, которая меня раздражает исключительно из-за того, что мне каждый раз говорят: сделаем через два дня, через три дня, через два дня. Хорошо, но тогда так и говорите: «Мы не сделаем». Наверное, любой нормальный человек не должен вести всепоглощающую борьбу за то, чтобы не протекало, мне кажется, что это неправильно», — добавил Герман-младший.



Режиссер также отметил, что написал уже три письма по поводу того, что проход на чердак все еще открыт. «Это ведь та же крыша, которая и тогда официально была закрыта, и ключей ни у кого не было. Но люди упали», — подчеркнул Герман-младший. Жилищный комитет со страницы Беглова пообещал передать информацию управляющей компании.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»