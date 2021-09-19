И если прошлой весной «Фонтанка» рассказывала о его борьбе с протечками, возникающими из-за задержек капремонта крыши (в результате чего на последнем этаже начал обваливаться потолок), то 19 сентября теперь градус поменялся. В буквальном смысле.
Придя домой, Герман обнаружил себя по колено в воде и не сдержал эмоций. Он снял несколько роликов с грязной водой, разлитой в его квартире, озвучив их репликами, содержание которых «Фонтанка» цитировать не может. Для срочной уборки жилища пришлось испортить постельное белье. Со временем эмоции улеглись.
«Вот, что вы должны знать про Питер: то, что вас всегда будет заливать, — комментировал он очередной «Титаник» у себя на дому. — У вас будут спать бомжи. Домуправ будет ничего не делать, домофон будет всегда не работать. С периодичностью в несколько месяцев у вас будет что-то течь, замыкать, это никогда не закончится. А еще у вас в доме будут нелегальные гостиницы, еще какие-то нелегальные истории — и это всем будет пофигу. А до аварийной службы вы будете дозваниваться долго, потому что никто не знает телефонов нормальных. То есть знают, но у меня так уже было: обещали перезвонить — и не перезвонили. Как-то сделали крышу хотя бы, как-то жители начальство уговорили, чтобы они приглядели, и вроде ничего. Зато воду не смогли включить нормально — в итоге все залило».
Алексей Герман
По словам кинорежиссера, который планировал на следующий день выступать перед публикой на премьере своего нового фильма «Дело», на этот раз вода потекла с чердака при включении в доме отопления.
«Сегодня потекло у соседей из другого подъезда, у нас с ними общая стена, они мне позвонили. Я после дел помчался. У нас пошла вода по стыку между стеной и потолком, в основном — вниз. Просочилось. Сейчас пришел сантехник — говорит, в пяти квартирах в доме. Они сегодня, видимо, включали отопление. Еще два дня назад оно не работало, и сегодня попробовали и потекло. Если бы у нас было включено электричество — мог быть пожар, потому что у нас вода пошла по электропроводам, розетки мокрые. Но, слава богу, повезло, что все было отключено».
В аппарате профильного вице-губернатора Николая Бондаренко «Фонтанке» сообщили, что разбираются в произошедшем, на место была отправлена аварийная бригада.
Обновление:
Уже в ночи жилищный комитет смог рассказать «Фонтанке» подробности.
«Сегодня после случившегося на место выехал заместитель председателя жилищного комитета, городская аварийно-восстановительная служба жилищного комитета, осмотрели многоквартирный дом, — рассказали в пресс-службе. — По итогам осмотра установлено, что система отопления находится в изношенном состоянии, но, помимо всего прочего (дом находится в управлении частной управляющей компании) при подготовке к подаче отопления, по всей видимости, были проведены не всеобъемлющие работы».
Говоря о недостаточном контроле со стороны управляющей компании, представитель ведомства пояснил: в момент включения отопления она должна была проверить, насколько все системы дома готовы к приему теплоносителя, нет ли протечек. Как раз такая образовалась на чердаке.
«Дом сейчас находится без отопления — ввиду того, что работы необходимо проводить, — продолжил собеседник «Фонтанки». — Завтра под контролем городской аварийно-восстановительной службы жилищного комитета работы по восстановлению теплоснабжения будут проведены. А материальный ущерб, который возник в результате протечек, по акту должна будет возмещать управляющая компания. Ну, или виновник — а в данном случае, вероятнее всего, виновником является она».