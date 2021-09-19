И если прошлой весной «Фонтанка» рассказывала о его борьбе с протечками, возникающими из-за задержек капремонта крыши (в результате чего на последнем этаже начал обваливаться потолок), то 19 сентября теперь градус поменялся. В буквальном смысле.

Фото: Алексей Герман Фото: Алексей Герман Поделиться Поделиться







Придя домой, Герман обнаружил себя по колено в воде и не сдержал эмоций. Он снял несколько роликов с грязной водой, разлитой в его квартире, озвучив их репликами, содержание которых «Фонтанка» цитировать не может. Для срочной уборки жилища пришлось испортить постельное белье. Со временем эмоции улеглись.



«Вот, что вы должны знать про Питер: то, что вас всегда будет заливать, — комментировал он очередной «Титаник» у себя на дому. — У вас будут спать бомжи. Домуправ будет ничего не делать, домофон будет всегда не работать. С периодичностью в несколько месяцев у вас будет что-то течь, замыкать, это никогда не закончится. А еще у вас в доме будут нелегальные гостиницы, еще какие-то нелегальные истории — и это всем будет пофигу. А до аварийной службы вы будете дозваниваться долго, потому что никто не знает телефонов нормальных. То есть знают, но у меня так уже было: обещали перезвонить — и не перезвонили. Как-то сделали крышу хотя бы, как-то жители начальство уговорили, чтобы они приглядели, и вроде ничего. Зато воду не смогли включить нормально — в итоге все залило».



Алексей Герман

По словам кинорежиссера, который планировал на следующий день выступать перед публикой на премьере своего нового фильма «Дело», на этот раз вода потекла с чердака при включении в доме отопления.

«Сегодня потекло у соседей из другого подъезда, у нас с ними общая стена, они мне позвонили. Я после дел помчался. У нас пошла вода по стыку между стеной и потолком, в основном — вниз. Просочилось. Сейчас пришел сантехник — говорит, в пяти квартирах в доме. Они сегодня, видимо, включали отопление. Еще два дня назад оно не работало, и сегодня попробовали и потекло. Если бы у нас было включено электричество — мог быть пожар, потому что у нас вода пошла по электропроводам, розетки мокрые. Но, слава богу, повезло, что все было отключено».

