Как рассказал «Фонтанке» Виктор Борщев, сырости на чердаке дома по адресу: Рубинштейна, 23А, не обнаружили. Кровлю чистили два дня назад, сейчас там образовалась небольшая наледь, дано указание ее убрать. По словам главы жилкома, управляющая компания подготовила чердак к зиме, когда стало понятно, что капремонт крыши провести в срок не удастся, и это дало результаты.

Борщев подтвердил, что к работам не позволяют приступить следственные действия, связанные с падением двух человек с этой крыши прошлой осенью. В последний раз следствие выходило на крышу в понедельник, 9 марта. В официальном письме СК подтвердил, что «производство строительно-монтажных работ по вышеуказанному адресу до принятия процессуального решения по уголовному делу нецелесообразно и может привести к утрате доказательств». В понедельник, 15 марта, чиновники в очередной раз попросят следствие запустить ремонтников хотя бы на ту часть крыши, которая не имеет отношения к трагедии.



Накануне «Фонтанка» писала о том, как режиссер Алексей Герман-мл. ведет борьбу с протечками в своей квартире на последнем этаже дома Довлатова, где он проводит ремонт. Капитальные работы на кровле здания остановили из-за проведения следственных действий. Режиссер словно предвидел оперативную реакцию городских чиновников: «Есть ведь и этически сложный момент. Понятно, что чем больше я воплю, тем больше мне будут делать. Все-таки у меня дедушка писатель, папа режиссер, в общем, какая-то известная фамилия в городе. Но а что другим людям, у которых нет дедушки-писателя?»

