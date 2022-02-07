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В битве двух «учителей» на КАД победил отбойник

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«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Дорожная война» двух водителей на севере КАД Петербурга попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Финал битвы был предсказуем и чудом обошелся без серьезных последствий.

Инцидент произошел 7 февраля в 8:46 на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Северным участком ЗСД, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам очевидца, автомобиль, ехавший в левом ряду, оттормаживал следовавшую за ним машину, из-за чего ее водитель обогнал обидчика и тоже стал учить его тормозить, а затем резко свернул на съезд к ЗСД. Оппонент же среагировал слишком поздно и вместо съезда влетел в отбойник.

По словам участника группы Дмитрия, в ДТП попал каршеринг. «Ситидрайв». Лежал на крыше, проезжал мимо в 9 утра», — пишет он. На записи видно, как от удара машину подбросило и начало переворачивать.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло на 9-м километре внутреннего кольца и обошлось без пострадавших. Поврежденный автомобиль эвакуировали с магистрали днем.

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Комментарии (6)

simak
А кто из них Хармса читал?
Davu
Два дебила - это сила!))
Урус-Баши
Ненавижу таких "учителей" и тех кто поворачивает не из разрешённого ряда. Того, кто перевернулся, не жалею. Поделом, больше не будет учить. Жаль, второй ушёл без последствий. Кататься без нужды в левом ряду при трёх полосах в каждую сторону - очевидное проявление скобарства.
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