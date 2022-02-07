В битве двух «учителей» на КАД победил отбойник

«Дорожная война» двух водителей на севере КАД Петербурга попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Финал битвы был предсказуем и чудом обошелся без серьезных последствий.

Инцидент произошел 7 февраля в 8:46 на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Северным участком ЗСД, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам очевидца, автомобиль, ехавший в левом ряду, оттормаживал следовавшую за ним машину, из-за чего ее водитель обогнал обидчика и тоже стал учить его тормозить, а затем резко свернул на съезд к ЗСД. Оппонент же среагировал слишком поздно и вместо съезда влетел в отбойник.