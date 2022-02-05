Российские биатлонисты выиграли бронзу на Олимпиаде в Пекине

Биатлонисты сборной России выиграли вторую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. В смешанной эстафете Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали третьими с отставанием в 1,5 секунды от победителей — норвежцев.

Серебряными медалистами стали французские биатлонисты.



Отметим, что на предыдущей зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году в биатлоне не было ни одной медали.

Первую медаль выиграла лыжница Наталья Непряева в скиатлоне.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Читайте на «Фонтанке» о том, в каких непростых условиях с учетом коронавирусных ограничений спортсменам предстоит соревноваться, а также от кого из российских спортсменов ждать медалей.