«Пока даже не осознаю». Лыжница Непряева о своем серебре Олимпиады в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о серебряной медали, которую выиграла на Олимпиаде в Пекине в скиатлоне. В прямом эфире «Матч ТВ» 5 февраля спортсменка заявила, что гонка была очень тяжелой.
«Была заметена лыжня, очень тяжелая погода, очень холодно, особенно холодно классикой. Очень тяжело. Но все в равных условиях. Я настраивалась выдать максимум. Ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что всё получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада. (Плачет.) Всё было не зря, да», — рассказала Непряева.
Золотой медалисткой гонки стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Непряева отстала от нее на 30,2 секунды.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Читайте на «Фонтанке» о том, в каких непростых условиях с учетом коронавирусных ограничений спортсменам предстоит соревноваться, а также от кого из российских спортсменов ждать медалей.