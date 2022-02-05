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«Пока даже не осознаю». Лыжница Непряева о своем серебре Олимпиады в Пекине

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Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о серебряной медали, которую выиграла на Олимпиаде в Пекине в скиатлоне. В прямом эфире «Матч ТВ» 5 февраля спортсменка заявила, что гонка была очень тяжелой.

«Была заметена лыжня, очень тяжелая погода, очень холодно, особенно холодно классикой. Очень тяжело. Но все в равных условиях. Я настраивалась выдать максимум. Ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что всё получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада. (Плачет.) Всё было не зря, да», — рассказала Непряева.

Золотой медалисткой гонки стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Непряева отстала от нее на 30,2 секунды.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Читайте на «Фонтанке» о том, в каких непростых условиях с учетом коронавирусных ограничений спортсменам предстоит соревноваться, а также от кого из российских спортсменов ждать медалей.

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Комментарии (3)

Сергей из СПб
Наташа - молодец.
Wert
Скоро в думу?
zlopopik
Наталья - молодец!
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