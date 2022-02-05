«Пока даже не осознаю». Лыжница Непряева о своем серебре Олимпиады в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о серебряной медали, которую выиграла на Олимпиаде в Пекине в скиатлоне. В прямом эфире «Матч ТВ» 5 февраля спортсменка заявила, что гонка была очень тяжелой.



«Была заметена лыжня, очень тяжелая погода, очень холодно, особенно холодно классикой. Очень тяжело. Но все в равных условиях. Я настраивалась выдать максимум. Ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что всё получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада. (Плачет.) Всё было не зря, да», — рассказала Непряева.